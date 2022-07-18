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今日來講股／台股Q3測試底部　大型龍頭股票跌出投資價值

▲分析師認為，台股可能今年Q3測試底部，只是這波弱勢的消費性電子族群，可能要打底打到10月或11月。（圖／NOWnews資料照片）
▲分析師認為，台股可能今年Q3測試底部，只是這波弱勢的消費性電子族群，可能要打底打到10月或11月。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-18 08:30:00

台北股市上週五（15日）在台積電法說會後走揚，終場漲112點，收在14550點，漲幅0.7%，成交金額新台幣2267億元。只是投資人也關心，台積電領漲大盤會不會只是一日行情？為此，分析師認為，後面還有7月底的美國聯準會升息，之後8月CPI指數等等，台股可能Q3測試底部，只是這波弱勢的消費性電子族群，可能要打底打到10月或11月。投資人這段期間可以操作，但勿重押，並可鎖定跌深的大型股，因為大型股已慢慢跌出投資價值。

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展望未來情勢，豐彥財經分析師謝晨彥表示，因為6月份CPI、通膨的數字太高了，所以大家對景氣衰退的疑慮會大幅度增加，但時序到了7月他個人覺得會相對樂觀，因為為6月份CPI是反映4月跟5月物價的大漲，而我們去看6月底到7月這段期間，第一油價已經大幅度修正，目前掉到每桶100美元附近。

第二農產品的價格同樣從6月中開始大幅度修正，修正幅度普遍在2成或3成左右。第三個是鐵礦砂相關原物料的價格，CRB（商品價格）指數也掉了15%到20%左右。第四是海運的價格自6月中開始大幅下滑。

因此，謝晨彥預估7月CPI指數可能會降回來，連帶得，大家原本討論美國聯準會7月底可能升息四碼，或許到時候變成只升三碼、9月升一碼，如此一來第四季通膨狀況和緩，股市應該就比較有機會上漲。因此他也認為台股第三季有可能測試底部，但仍要留意國際大環境是否有不確定因素，像是斯里蘭卡破產，後面會不會連環爆？

另外，投資人還要注意的是，台積電法說會後接下來市場可能出現分化的現象，也就是跟台積電有關的領域，像是設備或是3D封裝測試或特用化學當然沒有問題，因為資本支出沒有要調整，但相對的，跟消費性電子高度相關的如記憶體、面板或是成熟製程相關的，就會比較會受到影響。台股要大漲很難，可能要等到消費性電子降庫存的時候，才比較和緩，時間可能3到6個月，也就是說消費性電子相關族群打底可能要打到10月或11月。

謝晨彥指出，直到第3季，股市可能還是會有測試底部的可能，期間可以操作，可以進場、可以買股票沒有問題，本來就是底部階段就要分批佈局，只是不要重押比較保險。至於標的，他個人偏好台積電、聯發科或鴻海這些大股票，因為目前已經跌夠多也跌夠深，已經跌出價值了，畢竟大型股大勢底定，至於小型股則容易受到消息面影響，提醒投資人注意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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