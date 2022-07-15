COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

新二代少女勤奮考上清大電機系　屏東移民署築夢計畫曝

▲許筱葳與導師開心展示學校張貼的榜單。（圖／移民署提供）
▲許筱葳與導師開心展示學校張貼的榜單。（圖／移民署提供）

記者賴正琳/綜合報導

2022-07-15 15:02:13

家住屏東的越南新二代許筱葳，在今年學測中表現亮眼，以優異成績推甄錄取名額僅有1位的國立清華大學電機工程學系，移民署南區事務大隊屏東縣服務站特別邀請許筱葳返回母校屏東縣陸興高級中學擔任「宣傳小天使」，向學弟妹宣導「新住民及其子女築夢計畫」等系列培力方案。

我是廣告 請繼續往下閱讀
個性沉著穩重的許筱葳，除了在校成績優異，音樂、寫作、運動等方面也是表現突出，可說是師長眼中的學霸。一向自律的她，從國中開始便沒上過補習班，反而有更多的時間學習外語及參加營隊活動，當確定就讀清華大學後，許筱葳最常被問到的就是，身為女生為何會想要選讀電機系，也曾有長輩跟她說，女孩子應該唸文組比較適合，但許筱葳覺得人生不應該自設框架，不管是身為｢女生」或是｢新二代」，都有無限機會與可能。

▲許筱葳向陸興高中學生宣導「新住民及其子女築夢計畫」。（圖／移民署提供）
▲許筱葳向陸興高中學生宣導「新住民及其子女築夢計畫」。（圖／移民署提供）
許筱葳身材嬌小，內心有著旺盛的學習熱忱，她在高一時參加營隊接觸到程式設計，因而發現電子學及資訊科技的迷人之處，立志以此為目標持續努力，她表示，很高興能順利錄取清華大學電機系，而且未來四年學雜費全免，不但為家裡減輕經濟負擔，未來更有機會作為交換學生出國交流，一圓留學夢。

身為新二代的她，在家喜歡用越南語和媽媽溝通，從小練就一口流利的越南話，當談到自己身為新二代的成長過程，許筱葳表示，師長和同學都知道她的媽媽來自越南，有些同學會感到好奇，詢問她關於越南的事物，她也樂於分享越南文化，教導同學們簡單的越南問候語，從來沒有覺得自己和其他人不一樣，也沒有因為新二代的身分感到困擾，反而很慶幸除了英文之外，多學會一種語言，未來不僅會繼續鑽研喜愛的學術領域，同時也會精進自己的語文能力，希望藉著中、英、越3語優勢，成為優秀工程師或研究人員。

屏東縣陸興高級中學校長李榮東表示，目前校內新二代學生人數約占15%，非常重視學生的多元文化培育，因此特別提供第二外語選修課程，聘請來自歐美、日本的教師，透過外籍教師讓學生親身感受不同的文化，其實能獲得比語言本身更重要的學習體驗，未來更會將第二外語的選項擴及更多國家。

屏東縣服務站站主任黃仲傑表示，移民署為協助新二代培力發展，積極推動「新住民及其子女築夢計畫」、「新住民及其子女培力與獎助學金計畫」、「新住民子女國內培育研習營」等系列計畫，更提供「新住民免費租借平板或電腦」、「新住民免費電腦課程」等多元服務，全力支援新住民及新二代的學習過程，減少城鄉學習落差，提升未來競爭力，目前正強力募集新住民家庭及僑外生參與「多元文化、樂活創新」行動方案競賽，期限延長至7月25日，預計徵選10隊進行方案實踐，並依方案實踐內容提供獲選每隊最高新台幣8萬元之實踐獎金，歡迎新住民家庭、國人、外籍人士及高中(職)以上之僑外生、陸生及港澳生踴躍報名參加，相關訊息歡迎向屏東縣服務站洽詢（聯絡電話：08-7661885），將有專人服務。

▲陸興高中李榮東校長（右）合影期許許筱葳未來持續發光發熱。（圖／移民署提供）
▲陸興高中李榮東校長（右）合影期許許筱葳未來持續發光發熱。（圖／移民署提供）

菲律賓市長要幕僚「保持微笑」　下令：上班苦瓜臉要被罰

泰國翻拍韓劇《夫妻的戰爭》　泰版「最美小三」引爆話題

馬台泰團隊聯手出擊！彭發編導手機拍攝新作《手機見鬼》

被遣返印尼網紅開戰台灣政府　大呼：完全搞錯方向

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀