柯文哲稱「共機擾台」定義不明 黃郁芬反問：想當特首？
台北市議會上會期通過台北、上海雙城論壇預算，但也立下但書，若「共機、共艦若持續擾台，預算將不得動支」，但是台北市長柯文哲昨日質疑陸委會對共機擾台定義不明，無黨籍台北市議員黃郁芬今 （15）日在臉書開嗆，柯文哲幫中國找藉口開脫，只為舉辦「媚共」的雙城論壇，她反問「柯文哲想當總統還是特首？」今日在市議會質詢還為過去曾支持柯文哲向市民道歉。
台北市議員昨日質詢時梁文傑質疑，今年初議會早做出但書，「若共機擾台，相關預算不得動支」，柯文哲卻回嗆，陸委會對於「擾台定義」不明，若他當總統，共機也會過中線。
台北市議員黃郁芬今日在臉書反問，柯文哲過去在臉書上曾寫過4次「共機擾台」定義是什麼？跟梁文傑問的不一樣嗎？跟飽受威脅的台灣人民以為的不一樣嗎？跟台灣空軍用生命防衛的不一樣嗎？她質疑「有這樣的市長，我們何需敵人」、「柯文哲心心念念想要當的，到底是總統還是特首？」
柯文哲今日下午赴議會做任內最後一次施政報告，黃郁芬質詢時表示柯文哲變了，違背過去多項競選承諾，質疑柯文哲為了舉辦「媚共」的雙城論壇干擾擾台的定義，她也爲2018年曾經支持柯文哲連任向台北市民道歉。