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張齡予懷孕「右乳摸到硬塊」！憂化療引產　醫師點破迷思

▲目前懷孕20周的三立主播張齡予，在粉專分享右胸出現5公分硬塊的驚魂記。（圖／張齡予臉書）
▲目前懷孕20周的三立主播張齡予，在粉專分享右胸出現5公分硬塊的驚魂記。（圖／張齡予臉書）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-15 15:19:36

目前懷孕20周的三立主播張齡予，昨（14日）在臉書表示，這兩天突然發現右胸有超過5公分硬塊，位置靠近腋下淋巴、壓下去會痛，由於家族有乳癌病史，她心急如焚掛號檢查，也自曝已預想「最壞結局」，憂心化療要終止妊娠、恐影響日後生育，幸好最後檢查結果出爐，已排除惡性腫瘤的可能。

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近年來台灣年輕型乳癌患者不斷增加，禾馨醫療乳房外科陳火木主任表示，平均11名乳癌患者中，就有1位是35歲以下年輕女性，若等到45歲才開始做國健局提供的免費乳房攝影檢查已太晚。目前檢測方法有自我檢查、醫師觸診、乳房超音波、乳房X光攝影檢查、磁振造影。由於一些腫瘤在早期摸不到，單靠自我檢查並不夠，建議女性30歲以上就能每年定期做乳房超音波檢查

▲醫師建議，女性30歲以上就能開始每年定期做乳房超音波檢查。（圖／禾馨醫療提供）
▲醫師建議，女性30歲以上就能開始每年定期做乳房超音波檢查。（圖／禾馨醫療提供）
陳火木主任解釋，台灣乳癌發生高峰約在45歲、60歲前後，但其實30歲以上就有乳癌風險，不過年輕女性乳腺較多，做乳房攝影穿透力不佳、效果不好，加上放射線暴露問題，因此年輕女性建議以乳房超音波檢查為主，若出現非常可疑的鈣化點，再進一步做乳房攝影檢查。

由於乳癌患者趨向年輕化，加上現代女性普遍晚婚、生育年齡變晚，孕婦罹癌個案愈來愈多。不少民眾仍有「保大保小二選一」的錯誤迷失，連主播張齡予都憂心萬一是乳癌，是不是要化療終止妊娠、小孩可能要引產，「我個人其實很悲觀，遇到事情都會先想好最壞結局」，幸好最後虛驚一場。

▲張齡予在粉專呼籲，30歲以上高風險或是懷孕婦女，應定期檢查乳房。（圖／張齡予粉專）
▲張齡予在粉專呼籲，30歲以上高風險或是懷孕婦女，應定期檢查乳房。（圖／張齡予粉專）
陳火木主任指出，很早以前懷孕罹癌會有這樣的顧慮，但現在的醫療技術沒有一定要二選一，「懷孕發現乳癌，還是可以治療，也有機會保住小孩」。以目前乳癌治療方式來說，主要是手術、藥物治療、放射治療。在懷孕過程中，由於麻醉風險對胎兒小、手術時間短，因此孕程中都可以做手術。

而放射治療因為有放射線，對胎兒有放射暴露影響，因此通常會等小孩出生後再做治療。至於藥物治療的部份，抗賀爾蒙藥物、標靶藥物及免疫療法藥物，可能對胎兒有不良影響，一般都是產後開始使用。

根據目前研究結果顯示，孕婦服用化療藥物，只有在第一孕期（0至12周）可能造成胎兒生長遲緩、羊水變少、或是流產。到了懷孕中後期、胎兒成形，其實化療對胎兒影響並不大，因此懷孕三個月後可以加做化療。陳火木主任也呼籲，懷孕患者應積極治療，耽擱化療時機反讓治療效果變差。

▲禾馨醫療乳房外科陳火木主任。（圖／禾馨醫療提供）
▲禾馨醫療乳房外科陳火木主任。（圖／禾馨醫療提供）

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