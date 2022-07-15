張齡予懷孕「右乳摸到硬塊」！憂化療引產　醫師點破迷思

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陳火木主任解釋，台灣乳癌發生高峰約在45歲、60歲前後，但其實30歲以上就有乳癌風險，不過年輕女性乳腺較多，做乳房攝影穿透力不佳、效果不好，加上放射線暴露問題，因此年輕女性建議以乳房超音波檢查為主，若出現非常可疑的鈣化點，再進一步做乳房攝影檢查。
由於乳癌患者趨向年輕化，加上現代女性普遍晚婚、生育年齡變晚，孕婦罹癌個案愈來愈多。不少民眾仍有「保大保小二選一」的錯誤迷失，連主播張齡予都憂心萬一是乳癌，是不是要化療終止妊娠、小孩可能要引產，「我個人其實很悲觀，遇到事情都會先想好最壞結局」，幸好最後虛驚一場。
陳火木主任指出，很早以前懷孕罹癌會有這樣的顧慮，但現在的醫療技術沒有一定要二選一，「懷孕發現乳癌，還是可以治療，也有機會保住小孩」。以目前乳癌治療方式來說，主要是手術、藥物治療、放射治療。在懷孕過程中，由於麻醉風險對胎兒小、手術時間短，因此孕程中都可以做手術。
而放射治療因為有放射線，對胎兒有放射暴露影響，因此通常會等小孩出生後再做治療。至於藥物治療的部份，抗賀爾蒙藥物、標靶藥物及免疫療法藥物，可能對胎兒有不良影響，一般都是產後開始使用。
根據目前研究結果顯示，孕婦服用化療藥物，只有在第一孕期（0至12周）可能造成胎兒生長遲緩、羊水變少、或是流產。到了懷孕中後期、胎兒成形，其實化療對胎兒影響並不大，因此懷孕三個月後可以加做化療。陳火木主任也呼籲，懷孕患者應積極治療，耽擱化療時機反讓治療效果變差。