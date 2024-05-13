香蕉哥哥50歲了！「凍齡20年」近況曝光　粉絲嚇：竟比翁立友還老

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當事人更提到，另一位藝人翁立友則是在5月9日度過生日，但整整比香蕉哥哥小了一歲。兩者目測年齡從客觀上卻有著一段差距，也讓話題立刻引爆討論「香蕉哥哥竟然跟我爸差兩歲而已」、「從小看到大，香蕉哥哥都沒變老欸」、「到底哪裡像50歲？真的是從少年跳到中年，好厲害」、「幼稚園時期在看的，現在我都大學了，怎麼感覺我變老的比他還多」。
香蕉哥哥20年沒變老！幽默曝秘訣：塗抹孩子的笑容
事實上，「香蕉哥哥」林掄元至今出道超過20年，陪伴著許多大小朋友度過童年時光，過去他曾受訪透露自己凍齡秘訣就是「塗抹小孩子的笑容當保養品」，也被網友當作網路梗，開玩笑稱「那些在節目上跳舞跳不好的孩子…..最後都去了哪裡」，香蕉哥哥也幽默回應「真的沒有吃小孩這種事啦！網友太幽默了」。
今年2月16日時，香蕉哥哥發出一張相差近20年的對比照，一位小粉絲小時候就曾與香蕉哥哥合照，近期兩人再度有緣相見，並留下與當年相同姿勢的合照，只見兩人已經身高相當了，但香蕉哥哥的容貌卻與20年前一模一樣，甚至看起來還更年輕，也吸引破萬名網友驚呼「好需要香蕉哥哥的凍齡秘方」、「結果你完全沒變」、「這孩子笑容還在呢！香蕉哥哥真的不會吃小孩啦」。