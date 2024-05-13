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香蕉哥哥50歲了！「凍齡20年」近況曝光　粉絲嚇：竟比翁立友還老

▲「香蕉哥哥」林掄元已經出道20多年，而這是他最近的照片。（圖／取自香蕉哥哥臉書）
▲「香蕉哥哥」林掄元已經出道20多年，而這是他最近的照片。（圖／取自香蕉哥哥臉書）

記者潘毅／綜合報導

對許多7、8年級生而言，東森幼幼台的哥哥姊姊們，就是人生中第一個崇拜的偶像，其中身為多年台柱的「香蕉哥哥」林掄元，更因陽光活力形象，加上超帥黃色髮帶造型圈粉無數。有粉絲就發現，香蕉哥哥在最近度過了50歲生日，「超凍齡」現況曝光，也再度引爆社群話題。

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近期有網友在論壇Dcard發文討論「香蕉哥哥50歲了」，當他好奇一查後竟然發現，香蕉哥哥生日是5月8日金牛座，並在日前悄悄地度過了50歲的生日，再對比香蕉哥哥近期照片，也讓他驚呼「實在很讓人驚訝」。

▲香蕉哥哥日前與家人度過50歲生日，身穿休閒運動風服飾的他，看起來根本像是20歲年輕人。（圖／取自香蕉哥哥臉書）
▲香蕉哥哥日前與家人度過50歲生日，身穿休閒運動風服飾的他，看起來根本像是20歲年輕人。（圖／取自香蕉哥哥臉書）
當事人更提到，另一位藝人翁立友則是在5月9日度過生日，但整整比香蕉哥哥小了一歲。兩者目測年齡從客觀上卻有著一段差距，也讓話題立刻引爆討論「香蕉哥哥竟然跟我爸差兩歲而已」、「從小看到大，香蕉哥哥都沒變老欸」、「到底哪裡像50歲？真的是從少年跳到中年，好厲害」、「幼稚園時期在看的，現在我都大學了，怎麼感覺我變老的比他還多」。

▲▲翁立友。（圖／記者吳翊緁攝）
▲台語歌手翁立友甚至比香蕉哥哥還要小一歲。（圖／記者吳翊緁攝）
香蕉哥哥20年沒變老！幽默曝秘訣：塗抹孩子的笑容

事實上，「香蕉哥哥」林掄元至今出道超過20年，陪伴著許多大小朋友度過童年時光，過去他曾受訪透露自己凍齡秘訣就是「塗抹小孩子的笑容當保養品」，也被網友當作網路梗，開玩笑稱「那些在節目上跳舞跳不好的孩子…..最後都去了哪裡」，香蕉哥哥也幽默回應「真的沒有吃小孩這種事啦！網友太幽默了」。

▲今年2月16時，香蕉哥哥也發出一張20年間的對比照，一位小粉絲小時候就曾與香蕉哥哥合照。（圖／取自香蕉哥哥臉書）
▲今年2月時，香蕉哥哥也發出一張20年間的對比照，一位小粉絲小時候就曾與香蕉哥哥合照。（圖／取自香蕉哥哥臉書）
今年2月16日時，香蕉哥哥發出一張相差近20年的對比照，一位小粉絲小時候就曾與香蕉哥哥合照，近期兩人再度有緣相見，並留下與當年相同姿勢的合照，只見兩人已經身高相當了，但香蕉哥哥的容貌卻與20年前一模一樣，甚至看起來還更年輕，也吸引破萬名網友驚呼「好需要香蕉哥哥的凍齡秘方」、「結果你完全沒變」、「這孩子笑容還在呢！香蕉哥哥真的不會吃小孩啦」。

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