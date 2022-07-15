同為癌友！唐玲哽咽悼念朱俐靜 曝她驟逝原因「兩關鍵」
朱俐靜3日乳癌病逝，享年40歲，今（15）日第2天開放民權東路國賓會館讓藝人朋友弔唁，而當年曾是《超級偶像》重要評審之一的林隆璇，以及同為癌友的唐玲，下午也到場致意，含淚步出追思會館。
朱俐靜是《超級偶像》第三屆的冠軍，當時評審之一的林隆璇今（15）日下午也來到現場致意，他含淚步出會館，他難過表示：「希望他能夠安定、放心的離開，放下世界的牽掛，大概有這樣跟她講。」談到朱俐靜，林隆璇也稱讚她是一位念舊又感恩的人，在這個時代很難得，林隆璇也說道：「我還欠她一首歌，在第三屆總決賽那天，我給她一些建議，賽後她也跟我邀歌，我有寫但一直沒有完成，因為寫得不是很滿意，一直沒有給她，對她很抱歉。」
同樣是癌友的唐玲，下午也來追思會弔唁，離開時她接受媒體訪問，難掩激動情緒，當場哽咽說道：「很祝福她，在天堂會很幸福很快樂，繼續她最喜歡的音樂，我相信她留下來的愛跟歌聲都會繼續留在大家心中」。
不過面對朱俐靜突然的離世，各界也感到相當錯愕，唐玲也向家屬詢問表示：「其實就是因為發現太晚，她在後面沒有做積極性治療，疾病抗藥性的時候病情就會急轉直下，我自己也會就是覺得很難過，但是她帶給大家的正能量，身為癌友把自己照顧好，是榜樣跟鼓勵，給大家正能量的精神、給大家正面的影響力，我相信她現在在天堂，當一個快樂天使繼續唱歌安慰大家。」同是癌友的唐玲，面對好友的離世感到不捨之外，她也表示能夠以這樣健康然後心情很平靜，覺得是個神蹟，也希望像朱俐靜一樣，把正能量給大家，延續她的精神，活出一個榜樣。