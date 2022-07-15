AIT處長首訪台中　盧秀燕盼女力攜手合作

美國在台協會(AIT)台北辦事處處長孫曉雅(14)日首次拜訪台中市長盧秀燕，雙方以女性觀點熱絡交流台美文化、經濟、觀光及運動等議題，相談甚歡，並盼未來攜手促進台中美國交流合作。

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台中市政府表示，孫曉雅（Sandra Oudkirk）就任後首次拜訪盧秀燕，盧秀燕表示，市府文化局5月發行「華美的跫音：1960年代美軍文化影響下的台中生活」，當下即指示寄送給孫曉雅分享，因而促成這次會面。

盧秀燕說，台中也保有許多美軍在台協防重要文化資產，如清泉崗基地內的「美軍足跡館」、清水「大楊原美軍油庫設施」、西區「聯勤招待所」等，市府不但妥善保存，也積極活化運用，在新舊空間共融交織中，映照台美友好的豐厚歷史文化底蘊。

盧秀燕提到，台中氣候宜人、風景明媚、兼容歷史傳統與創新文化，很適合旅遊，像是霧峰同時擁有百年以上歷史的林家宮保地園區及青年創業基地「光復新村」，尤其得知孫處長喜好自行車旅遊，特別推薦台中東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道及高美海堤自行車道等廣受國內外遊客歡迎的景點，她也介紹台中多家獲米其林推薦的人氣餐廳及傳統小吃，歡迎孫處長多來台中賞美食、嚐美食。