AIT處長首訪台中　盧秀燕盼女力攜手合作

我是廣告 請繼續往下閱讀
台中市政府表示，孫曉雅（Sandra Oudkirk）就任後首次拜訪盧秀燕，盧秀燕表示，市府文化局5月發行「華美的跫音：1960年代美軍文化影響下的台中生活」，當下即指示寄送給孫曉雅分享，因而促成這次會面。
盧秀燕說，台中也保有許多美軍在台協防重要文化資產，如清泉崗基地內的「美軍足跡館」、清水「大楊原美軍油庫設施」、西區「聯勤招待所」等，市府不但妥善保存，也積極活化運用，在新舊空間共融交織中，映照台美友好的豐厚歷史文化底蘊。
盧秀燕提到，台中氣候宜人、風景明媚、兼容歷史傳統與創新文化，很適合旅遊，像是霧峰同時擁有百年以上歷史的林家宮保地園區及青年創業基地「光復新村」，尤其得知孫處長喜好自行車旅遊，特別推薦台中東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道及高美海堤自行車道等廣受國內外遊客歡迎的景點，她也介紹台中多家獲米其林推薦的人氣餐廳及傳統小吃，歡迎孫處長多來台中賞美食、嚐美食。
秘書處長顏迺倫表示，台中與美國各界互動交流密切，成果豐碩，盧市長今年2月與美國關島總督以視訊簽署台中-關島姊妹市協定，包含關島在內，台中在美國共有18個姊妹市及友好城市，共同推動文化、教育、觀光、經貿等多元領域實質交流合作，也充分反映出兩地人民的友好情誼。