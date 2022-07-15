名家論壇》韋安／陳時中成敗關鍵就看這群人給他打多少分

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作為民進黨早已內定的北市人選，陳時中的確有他個人魅力。幾天前，個人粉絲頁剛上線，幾小時內就有破萬的粉絲，和按讚數，目前已有11萬粉絲。
這些粉絲肯定有不少是綠營的支持者，陳時中在維護基本盤方面一點也沒問題。在過去兩年，陳開了581場防疫記者會，成了最高知名度政治人物之一。
一年多來，把陳時中、蔣萬安、黃珊珊擺在一起民調，陳時中從來都沒有贏過蔣萬安。在他確定被提名後，馬上出現一份由「雨晴民調中心」提供的民調，顯示陳時中領先蔣萬安約4%。
對此，國民黨台北市議員徐巧芯踢爆，根本沒有「雨晴民調」的公司登記。並且追蹤到一位該民調發佈關係人「白邦廷博士」，且是英系「台灣世代智庫」學者。徐巧芯質疑，民調公司講求的是真實、信任度，對於「雨晴」究竟是獨立民調公司，還是英系附隨組織？「應該要有人說明清楚。」
而另一份比較「正規」，《ETtoday新聞雲》於7月9日至12日所做的民調顯示，蔣萬安、陳時中與黃珊珊三人競逐台北市長，蔣萬安支持度35.2%，陳時中支持度29.9%，黃珊珊支持度25.9%。
陳時中有一定的「參選效應」，在6月同一機構的民調中，他是第三名。表態參選後，名次與黃珊互換，成為第二名。而未來他的支持度會往上走，還是往下降呢？
台灣民意基金會上月發表的民調，關於國人對衛福部長陳時中領軍的疫情指揮中心評價，20歲以上台灣人中，約4成9給61分以上成績，2成2打剛好60分，2成6打不及格。整體來看，近7成1國人給予60分及格以上成績，平均成績65.86分。這樣的成績，算得上陳時中口中的「及格」。但與他高峰時期的過8成滿意度，已下降了不少。
陳時中正式投入選戰，對獲取民意支持，有利弊兩方面的影響。利的方面，隨著民進黨專業和職業選舉團隊的協助，陳可以放手進入選舉模式，擴大支持度。弊的方面，則他失去防疫指揮官的「保護色」，要接受更細緻的檢驗。
在疫情高峰期，無論中央地方的防疫指揮官，都可獲得危難緊急狀況下，民意支持的「紅利」。如果不是這場疫情，陳時中恐怕很難出現在如今的台北市長選舉舞台。去年和今年兩波疫情中，柯文哲雖然受到對手不少的攻擊，他的滿意度都大幅回升。
在擔任指揮官時，即使媒體或民代的監督，都會「順時中」。問題問的深，質疑的尖銳，就會被外界以「打擊士氣，破壞防疫」看待。陳時中四兩撥千斤的回應，民眾基本不會有意見。但現在，則大為不同。
陳時中在提名記者會上表示，為台北市的孩子感到不捨，也希望藉由參選機會，為大家付出更多，身為首都的台北市值得更好。馬上引來台北市副市長黃珊珊反擊，她說，真要說不捨的話，讓人民在藥局、診所門口排隊，買口罩、搶疫苗、排快篩劑，這才讓她覺得不捨。
在未來的選舉過程中，從3+11決策、矯正回歸、疫苗採購、快篩試劑和PCR量能不足的議題，以及因染疫的總死亡人數，都會接受一次次的質疑和檢驗。
同樣的問題，如果陳時中用一樣的答案來回應，他以指揮官身份，是及格的，但以參選人身份，就會不及格。而且會連續性地被減分。
民進黨設定的台北選戰的策略，就是424。三腳督之下，蔣拿4成以內選票、黃2成、陳過4成一點，陳時中就有機會贏。以綠營在台北市35%基本盤，再爭取到5%的中間選民就可以。
目前來看，綠營北北桃提名連線效應，都有不利因素，幾乎無法發揮出來。林智堅在桃園陷於「論文門」危機，林佳龍在新北遇上強敵侯友宜。陳時中只能在台北單打獨鬥靠自己。
陳時中這次台北市長選戰成敗關鍵，就是要看中間選民和年輕人，在未來幾個月給他打的分數，到底及不及格。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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