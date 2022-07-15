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釣客甩竿勾到人！急診醫喊「硬拔魚鉤」更嚴重　正確解曝

▲若是被釣客的魚鉤勾到肉，千萬不可以直接拔除，恐導致血流不止。（示意圖／取自unsplash）
▲若是被釣客的魚鉤勾到肉，千萬不可以直接拔除，恐導致血流不止。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 16:19:18

暑假開始了！各個景區、戶外活動人潮越來越多，而急診因為外出而受傷的案件量也同時攀升，急診科醫師翁梓華分享，一名小朋友在海邊出遊時，不幸被釣客甩竿時勾到臉，父母當下試著直接拔除，反而導致傷口更加嚴重，最後血流不止送急診！

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翁梓華醫師提醒，魚鉤並不是單純的鉤子，所以不能直接拔除！魚鉤為了避免上鉤的魚跑掉，都會在魚鉤上設計小倒鉤，但正是因為這些小倒鉤，如果被魚鉤鉤到，通常很難自行脫勾！如果貿然用力往後拔，小倒鉤會咬住皮下構造，反而把整片肉給撕起來。

▲第一種脫鉤方式，用老虎鉗剪斷前面的小倒鉤，將尾巴順勢倒退拔除。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》提供）
▲第一種脫鉤方式，用老虎鉗剪斷前面的小倒鉤，將尾巴順勢倒退拔除。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》提供）
至於該如何順利「脫鉤」呢？關鍵就在於「往前推」。以下分享兩個急診常見的脫鉤方法：

（一）只有一個小倒鉤：往前推，用老虎鉗剪斷前面的小倒鉤，剩下沒有倒鉤的尾巴順勢倒退拔除。

▲第二種脫鉤方式，直接剪斷倒鉤尾巴，並順勢往前推出。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》提供）
▲第二種脫鉤方式，直接剪斷倒鉤尾巴，並順勢往前推出。（圖／《急診柯南．翁梓華醫師》提供）
（二） 如果有多個小倒鉤：這時候急診醫師則會直接剪斷後面較凸的倒鉤尾巴，整隻順勢往前推出。

除了脫鉤之外，由於魚鉤大多不乾淨，急診醫師會同時打破傷風疫苗以及給抗生素，如果勾到的位置接近眼睛等地方，會同時會診相關科別醫師共同診治。

文末他也貼心提醒，預防勝於治療，大多數的釣客在釣魚的時候都會有「甩竿」的動作，建議大家如果看到釣客，尤其有「甩竿」的動作時，請盡量離遠一些，避免被誤傷！（編輯：鍾怡婷）

【本文獲臉書粉絲團《急診柯南．翁梓華醫師》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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