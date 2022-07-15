《原子》MAX「肌肉養成記」無私放送 公園拉單槓被認出
選秀節目《原子少年》播出後掀起廣大迴響，近來還被受邀參加「ATT FUN Center中心音樂節」，其中火星的少年們MAX、李哲言、陳峻廷、夏浦洋和何書瑋今（15）日，特地現身信義ATT擔任開幕表演嘉賓，一連串帶來《原子少年》3首主題曲。其中MAX受訪時，害羞透露今晚會露出「身體」造福粉絲，一旁的陳峻廷則加碼爆料：「目前都還沒看到的部位！」引發全場大笑。
MAX表示有視個人體質去調整飲食，練舞前後也會透過操體能，讓肌肉線條更顯眼，大概已經準備了一個多月，而對身材的滿意度則是「還可以更好」，如果滿分10分，會給自己6分及格分數。MAX透露通常在練舞室，或是在公園拉單槓健身時，偶爾會被粉絲搭訕，而夏浦洋也表示在學區附近較容易遇到粉絲，還分享當時的趣事，「很開心他們有叫出我的名字，但他們竟然跟說很喜歡天王星」，說完自己也哭笑不得。
至於參加《原子少年》後，是否已經開始賺錢，凱渥旗下的夏浦洋坦言目前其實還沒有，畢竟目前仍以節目為主，「我有把模特兒、品牌等代言的工作先推掉，以節目為主，先圓夢，賺錢的事情之後再說」。何書瑋分享老家在台中的「冥王星」成員呂植宇，在錄節目期間除了借住他家之外，還擄獲了他媽媽的芳心，笑說對方直接變成媽媽的第二個寶貝兒子。
李哲言在天母經營的咖啡廳近來爆紅，他透露有許多粉絲大老遠從桃園、林口前來光顧，他感動之餘，也提醒粉絲自己最近比較忙碌，比較沒有時間到店裡看大家，但很感謝大家讓店裡的生意變好。
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