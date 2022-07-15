史哲親拆澄清湖棒球場看台欄杆 宣告：只有髮香沒有圍籬
「趁下半季開打前把欄杆拆除，把「髮香區」的視線打開，現在的看台加油區，「只有髮香，沒有圍籬」。「歡迎大家踴躍進場為支持的球隊加油！」高雄市副市長史哲今(15)日與運動發展局局長侯尊堯特別來到澄清湖棒球場現場，履行對球迷朋友的承諾，拆除啦啦隊看台區欄杆，史哲表示，我們說到做到，帶頭做起。
中華職棒下半季即將在澄清湖開打，歡迎球迷們進澄清湖球場看球，史哲指出，因為加油方式的進化，球場看台加油區的防護也因此有所調整。一三壘側的護網加裝之後，確保啦啦隊的安全，原本與看台間的欄杆即可拆除，提昇加油區的視線。
史哲指出，澄清湖球場自1999年啟用至今，陪伴所有棒球人走過大大小小的戰役。無論是中華職棒例行賽、總冠軍賽，或是全國熱血沸勝的國際賽，都是台灣數一數二的國際級比賽場地。史哲也強調，澄清湖球場的維護一直在進行。去年更新場邊防撞護墊，完善內野、裁判室、重訓室設備，另外包括售票亭及球員教練休息室、貴賓室等空間都陸續更新。
史晢說，今年也加裝水冷式風扇，並修補本壘後方的護網。期待未來台鋼雄鷹落腳澄清湖球場，打造更具特色的高雄主場。因此，趁下半季開打前把欄杆拆除，把「髮香區」的視線打開，現在的看台加油區，「只有髮香，沒有圍籬」。歡迎大家踴躍進場為支持的球隊加油！