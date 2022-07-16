房市／天母人「飯類」口袋名單大公開！這5家人氣店必吃

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第二道為金蓬萊遵古台菜餐廳的烏魚子炒飯，有無外送表示，說到台式風味，不得不提到天母著名的米其林摘星餐廳「金蓬萊遵古台菜餐廳」，每一道料理從擺盤、食材以及味道都吃得到精緻與用心。除了經典「蓬萊排骨酥」、「五柳枝魚」、「佛跳牆」等必點菜，店家推薦飯類可以選擇「烏魚子炒飯」作為主食，整塊整塊的烏魚子切丁鑲嵌在粒粒分明的金黃炒飯中，軟嫩嚼勁的口感讓炒飯多了獨特的驚喜，鹹香鮮美的海味則在舌尖漫延。
第三道為金仙蝦捲飯的蝦捲飯，有無外送表示，作為外送訂單的人氣餐點，「金仙蝦捲飯」用各式豐盛飯菜料理提供每一位繁忙的都市人滿滿元氣！「蝦捲飯」的白飯淋上鹹香滷肉汁，每吃一口都能感受到豐富的膠原蛋白滯留在雙唇之間，一根根蝦捲整齊坐臥在白飯上，旁邊點綴均衡的配菜，把家常餐桌的記憶承裝在小小的餐盒之中。
第四道人氣餐點為LA PASTA 義麵屋的大麥松阪豬佐青醬燉飯，有無外送表示，天母東路上的「LA PASTA 義麵屋」將各式醬料、飯麵主食與多元配料，透過主廚的細心烹調，傳遞出食材的美好，本次推薦餐點為主廚招牌「大麥松阪豬佐青醬燉飯」，溫潤的青醬奶油作為整體味覺的主調，搭配濕潤燉飯主食，再鋪上軟嫩松阪豬肉片，親和力十足的美味輕鬆擄獲大人小孩的味蕾。
以上為有無外送為大家整理的「天母飯類餐點口袋名單」，現在立刻拿起手機下載有無外送APP點餐，即能交由專業熟悉天母街巷的外送員，快速、安心地將餐點送至你的手上，本月下訂還可以享有新用戶滿500折250元的優惠！讓一個人的餐桌，也能擁有家的味道，再忙再累也記得要好好吃「飯」。