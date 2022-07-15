「有急事找你，加我賴」超煩！封殺方法曝光　安卓得救了

近來不少台灣民眾瘋狂收到「有急事找你，加我賴」的詐騙訊息騷擾，甚至還有人一天就收到高達8次，讓許多人不堪其擾。對此，內政部警政署也公開解決方法，讓使用iPhone及安卓的民眾都能遠離這些訊息侵擾。 我是廣告 請繼續往下閱讀 iPhone使用者：關閉iMessage功能 ▲iOS用戶可以先關閉iMessage功能，避免持續收到詐騙簡訊。（圖／翻攝警政署官網） ▲iOS可設定不使用電子信箱收取iMessage功能。（圖／翻攝警政署官網） ▲iOS可設定不使用電子信箱收取iMessage功能。（圖／翻攝警政署官網） 過濾未知寄件人▲iOS過濾寄件者設定流程。（圖／翻攝警政署官網）▲iOS過濾寄件者設定流程。（圖／翻攝警政署官網） Android使用者：開啟垃圾訊息阻擋功能▲安卓用戶可開啟垃圾訊息阻擋功能。（圖／翻攝警政署官網）▲安卓用戶可開啟垃圾訊息阻擋功能。（圖／翻攝警政署官網）除了使用上述方法根絕詐騙簡訊之外，警政署也提醒，民眾還是要認明簡訊內容，「請勿輕信網友介紹來路不明之高額獲利投資管道，或超低利率貸款」。（編輯：潘毅）iPhone狂收「有急事找你」垃圾訊息！網按1鍵：馬上消失別亂點簡訊！幫派組詐騙集團 誆投資虛擬貨幣詐財6000萬當鋪老闆徵人只開25K！眾見「工作內容」卻瘋搶：超佛心搭捷運「1規則」被刻意忽略！作家無奈 台人認：是陋習