COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

「有急事找你，加我賴」超煩！封殺方法曝光　安卓得救了

▲近來不少台灣民眾瘋狂收到「有急事找你，加我賴」的詐騙訊息騷擾。（示意圖／取自 Unsplash ）
▲近來不少台灣民眾瘋狂收到「有急事找你，加我賴」的詐騙訊息騷擾。（示意圖／取自 Unsplash ）

編輯中心/綜合報導

2022-07-15 16:41:552022-07-15 16:43:54

近來不少台灣民眾瘋狂收到「有急事找你，加我賴」的詐騙訊息騷擾，甚至還有人一天就收到高達8次，讓許多人不堪其擾。對此，內政部警政署也公開解決方法，讓使用iPhone及安卓的民眾都能遠離這些訊息侵擾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
  • iPhone使用者：關閉iMessage功能
    ▲iOS用戶可以先關閉iMessage功能，避免持續收到詐騙簡訊。（圖／翻攝警政署官網）
    ▲iOS用戶可以先關閉iMessage功能，避免持續收到詐騙簡訊。（圖／翻攝警政署官網）

    ▲iOS可設定關閉iMessage功能。（圖／翻攝警政署官網）

    ▲iOS可設定不使用電子信箱收取iMessage功能。（圖／翻攝警政署官網）
    ▲iOS可設定不使用電子信箱收取iMessage功能。（圖／翻攝警政署官網）

    ▲iOS可設定不使用電子信箱收取iMessage功能。（圖／翻攝警政署官網）
過濾未知寄件人

▲iOS過濾寄件者設定流程。（圖／翻攝警政署官網）
▲iOS過濾寄件者設定流程。（圖／翻攝警政署官網）

▲iOS過濾寄件者設定流程。（圖／翻攝警政署官網）
▲iOS過濾寄件者設定流程。（圖／翻攝警政署官網）

  • Android使用者：開啟垃圾訊息阻擋功能
▲安卓用戶可開啟垃圾訊息阻擋功能。（圖／翻攝警政署官網）
▲安卓用戶可開啟垃圾訊息阻擋功能。（圖／翻攝警政署官網）

▲安卓用戶可開啟垃圾訊息阻擋功能。（圖／翻攝警政署官網）
▲安卓用戶可開啟垃圾訊息阻擋功能。（圖／翻攝警政署官網）
除了使用上述方法根絕詐騙簡訊之外，警政署也提醒，民眾還是要認明簡訊內容，「請勿輕信網友介紹來路不明之高額獲利投資管道，或超低利率貸款」。（編輯：潘毅）

iPhone狂收「有急事找你」垃圾訊息！網按1鍵：馬上消失

別亂點簡訊！幫派組詐騙集團　誆投資虛擬貨幣詐財6000萬

當鋪老闆徵人只開25K！眾見「工作內容」卻瘋搶：超佛心

搭捷運「1規則」被刻意忽略！作家無奈　台人認：是陋習

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀