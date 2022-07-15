成大醫學院攜手睿生光電　啟動萬人行動X光肺癌篩檢

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而在雲嘉南扶輪社、面板大廠群創光電、生醫興櫃新秀睿生光電支持下，嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、台南市副市長趙卿惠、雲林縣政府總顧問長張清良、嘉基醫院院長姚維仁與四百位扶輪社鄉紳齊聚嘉義基督教醫院，啟動雲嘉南一萬人行動X光早期肺癌篩檢。
沈延盛院長表示，早期肺癌幾乎沒有症狀，覺察不易外，傳統檢查亦難有效判讀。本次合作即在突破並提升檢測準確度，同時鼓勵推廣民眾接受篩檢，以利及時應對。這是台灣最大肺癌流行病學篩檢行動，將作為調整肺癌防治政策上的參考依據。
低劑量肺部電腦斷層（LDCT）為全球公認肺癌篩檢工具，然設備負載龐大，病患需至醫院親篩、緩不濟急。睿生光電總經理李志聖指出，睿生光電因應全球行動醫療趨勢，與加拿大新創公司KA Imaging合作開發的雙能X光平板感測器(Dual Energy X Ray FPD)，具備三大特色，包括輕、薄、無痛替換；超微量X光與一拍三得（可得到一般傳統X光，軟組織以及硬組織三種影像）為全球首創發明專利，避免肺結節異常組織被骨頭影像遮蔽，造成誤判、漏判等遺憾。
成大醫院胸腔外科曾堯麟主任表示，睿生雙能X光技術可能是「偏鄉行動肺癌快篩」第一線最佳解決方案，雙能X光技術可以做到骨肉分離影像判讀，不限制肺癌疾病，放射科醫師可透過胸腔、肺部相關顯影，一目了然抓出可能病灶。曾堯麟主任與胸外團隊制定嚴謹人體臨床實驗，透過雲嘉南扶輪社，台南市/雲林縣市/嘉義縣市衛生局，進行為期半年、一萬人大規模肺癌篩檢巡迴車計畫，其中一千人為群創光電台南區員工。
睿生光電董事長楊柱祥呼籲，台灣每年超過807萬人次X光檢查，然肺癌死亡率居高不下，睿生光電支持衛福部「行動醫療」及「偏鄉醫療」政策，睿生雙能X光除了原有的影像結果外，更可一次同時額外取得軟組織及骨骼影像，將有利於各科別醫師及早診斷發現疾病，提升醫療品質，此項技術可成為LDCT前哨站檢查，搭配任何健檢巡迴車，深入偏鄉，大大造福廣大病患及醫療機構。