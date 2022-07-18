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房市／6月買賣移轉棟數衰退　南二都「這2區」異軍突起

▲台南市安南區以及高雄市楠梓區近期移轉量仍維持亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
▲台南市安南區以及高雄市楠梓區近期移轉量仍維持亮眼。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2022-07-18 08:30:00

六都地政局日前發布6月買賣移轉棟數統計，整體年減15%且月減7%。但在南二都，分別有安南區及楠梓區，不管6月份或上半年的移轉量仍有異軍突起之姿，移轉量逆勢成長。在地房仲指出，主要是新建案交屋刺激移轉量，新古屋及中古屋買氣雖略受影響，但預期剛性需求支撐下，下半年後會陸續回籠。

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根據高雄市地政局公布的6月買賣移轉棟數，楠梓區634棟居全市各區之冠，且較去年同期成長67%；若看今年上半年，楠梓區2809棟也是第一，且較去年上半年增幅達23%。台南市部分，6月份移轉棟數最多是安南區469棟，較去年同期成長7成；今年上半年全市移轉量最高的區域也在安南區，達1970棟，與去年上半年相較增幅5成。

信義房屋楠梓土庫店店長蔡岳霖表示，楠梓區移轉量衝到各區第一，主要是新成屋仍陸續交屋，而新古屋及中古屋部分，第二季開始受到疫情、升息、股市波動，以及「房價短期上漲太快」等諸多因素影響，確實呈現量縮。

但蔡岳霖表示，由於楠梓周邊的產業仍持續進駐發展，人口也呈現正成長，加上全球通膨，預計第三季之後，有剛性需求的買方仍會陸續回籠；而因這段時間買氣略縮，價格持平，房價漲勢預計不會再像去年一樣快速翻漲，對整體大環境而言相對是比較健康的。目前楠梓5年內新古屋成交單價約落在25至30萬，屋齡10年左右則約落在2字頭初。

信義房屋安南海佃店鍾尚哲也表示，安南區上半年仍有新建案交屋，加上來自南科的剛需買氣還在，應是使移轉棟數得以逆勢成長的原因。

鍾尚哲進一步分析，安南區有北外環道建設題材，對於南科族群有吸引力，價格部分，雖然去年有明顯漲幅，但相較鄰近的北區、安平等區域，仍是相對可以負擔。目前安南區房價愈接近原台南市區價格愈高，尤其透天物件「地點」相當關鍵，以屋齡10年左右透天為例，距離市區較近、地點較好的，總價約需1700至1800萬，反之則約1300至1400萬；大樓部分，以九份子重劃區成屋大樓較多，屋齡1、2年的新成屋，單價約28至32萬，但若是舊商圈20多年中古大樓，仍能找到1字頭。

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