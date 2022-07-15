進軍元宇宙！家樂福元普渡NFT　驚喜賦能「獎」不完

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這次的元宇宙跨界首拜，也意外引發網路熱議，許多網友紛紛回應猜測賦能內容：「購物車可推回家」、「割韭菜功能」、「相親服務家樂福+LOVE」，顯示「元普渡 NFT」的超高人氣。
除了家樂福首度創的虛擬「元渡普」，種類眾多的餅乾、零食也是民眾採買普渡亮點，根據調查，台灣普渡商機高達300億元，為回饋會員，本次家樂福也限時推出百款商品買一送一、29大品牌會員專屬聯慶；量販店週六回饋日再升級，7/16、7/23使用家樂福錢包綁定家樂福聯名卡，單筆消費滿2,500元再享10%回饋，7/17、7/24會員專屬9折(單筆消費量販店滿2,000元、超市店滿888元、線上購物滿2,000元)，讓民眾省了荷包也不虧待好兄弟。
若是擔心疫情問題，家樂福今年也與全台知名廟宇合作，獨家推出中元節聯名普度箱， 建廟超過300年以中元祭「輪流普渡」的習俗聞名，諸羅嘉邑城隍廟也攜手家樂福推出「線上代普」，讓無法到現場的民眾能輕鬆方便參加普度活動。只需要上網到家樂福網站購買即可方便又保有禮儀的完成普度活動，還可由家樂福統一交給城隍廟，普度祭拜後再捐給弱勢民眾求平安，降低群聚風險，輕鬆感受百年普度文化。另外，民眾只要在早鳥期間於線上或實體通路購買普度箱，單筆滿5件即送30000點紅利點數，普渡之餘也可享受回饋。
後疫情時代的生活模式已大不相同，各大賣場無不祭出優惠拚場，要讓民眾便利之餘又能安心完成普渡大事，如今家樂福搶搭元宇宙 NFT 話題，備戰中元商機，不管是逛逛實體店面或是在家滑滑手指採購普渡用品，都能享有眾多優惠，民眾有需求要多多把握。