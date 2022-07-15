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BA.4、BA.5進北部社區　陳其邁：8、9月民眾仍需落實防疫

▲市長陳其邁表示，BA.4、BA.5在北部仍發生本土個案，意味這種病毒株進入社區，8、9月民眾仍需落實防疫，多加小心。（圖／高市府提供）
▲市長陳其邁表示，BA.4、BA.5在北部仍發生本土個案，意味這種病毒株進入社區，8、9月民眾仍需落實防疫，多加小心。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-15 18:15:16

高雄市今(15)日新增2628確診個案，是近期內最低的單日數字，顯示疫情趨緩。不過，市長陳其邁在召開防疫記者會仍強調，BA.1、BA.2病毒雖然疫苗覆蓋率與盛行率加起來及體免疫相對高，有一定保護力，但BA.4、BA.5在北部仍發生本土個案，意味這種病毒株進入社區，8、9月民眾仍需落實防疫，多加小心。

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▲7月15日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲7月15日高雄市疫情總覽。（圖／高市府提供）
▲高雄市確診個案數暨盛行率統計。（圖／高市府提供）
▲高雄市確診個案數暨盛行率統計。（圖／高市府提供）
衛生局簡任技正潘炤穎也針對今天高雄個案分析指出，今天單日2628例應是近期內最低的單日數字，顯示疫情趨緩，從過去6/7最高點連續這周是第六周下降，下降幅度雖然有逐漸縮小但趨勢不變，整體高雄盛行率17.72%，各年齡層 65歲以上因為重症死亡風險高，但單日確診個案下降到300出頭，佔整體確診案量12%，各年齡下降趨勢一致 五月初開始回顧疫情每日發生率七日移動平均 各年齡層趨於一致。全市專責病房及負壓病房數降到1466床，97%為居家照護個案，尚有542人確診住院。

▲6個月至5歲幼兒接種疫苗後注意事項。（圖／高市府提供）
▲6個月至5歲幼兒接種疫苗後注意事項。（圖／高市府提供）

高雄市醫師公會祕書長王志祿提到，新冠肺炎兒童的盛行率23.25％，處於各年齡層最高，又加上兒童感染後都關在家，無法像成人一樣產生群體的免疫力，尤其是哮吼、腦炎等病徵在兒童身上會更明顯，且有可能引起兒童多系統炎症，發生時間大約會在確診的2至6周內，希望高雄市的兒科診所能多加預防兒童多系統炎症的發生。

▲幼兒接種疫苗後疑似不良反應。（圖／高市府提供）
▲幼兒接種疫苗後疑似不良反應。（圖／高市府提供）
王志祿指出，幼童感染也會演成中、重症，有得哮吼，咳得像狗，必須插管才能度難關，包括腦炎，缺血性中風，腦血管病變都可能發生。尤其MIS-C（兒童多系統炎症症候群），與川崎症症狀雷同，都是不明原因發燒，冠狀動脈受損，確診2到6周內，有時致死率高達2%，「不得則已，一得就很慘」，但MIS-C與川崎不同的是，會拉肚子、紅眼、皮疹。

王志祿也提醒父母，幼兒確診後的2個月，要注意否冠狀動脈腫脹或血管瘤，如果感染，有時進展比川崎症嚴重，須打高劑量免疫球蛋白治療。因此曾確診過的孩子，若六周內持續發燒，需馬上就醫。

▲幼兒接種疫苗的優點。（圖／高市府提供）
▲幼兒接種疫苗的優點。（圖／高市府提供）
王志祿也說，曾打過一劑疫苗，33名MIS-C幼兒可降到7位，疫苗施打滿14天，可降到5位，滿42天可降到2例，這是疫苗接種的好處，要預防幼兒流於中重症，打疫苗針對重症至少有7到9成保護力，打2次疫苗則有8到9成保護力，家有6月5歲幼兒，一定要施打，利大於弊，目前高市有224家幼兒疫苗合約院所可預約施打。

潘炤穎也指出，6個月至5歲孩童的疫苗預約已於14日開放，安排224加兒科診所，預約程度已滿足三分之一到二分之一，呼籲還沒預約兒童疫苗的家長盡快預約，降低兒童感染重症的風險。兒童疫苗對於重症保護力達到7至9成，若兒童在施打疫苗後出現發燒、哭鬧特別厲害等相關症狀，也要盡速聯絡醫生。

陳其邁也說，2歲以下幼兒可以盡量到醫院施打，2至5歲幼兒可到社區接種站施打。簡單講要預防mis-c打疫苗效果8-9成 一定要打疫苗 提醒所有家長注意 因為每個小朋友都是家中寶貝 大家惜命命 當然要打疫苗。

陳其邁也說， 整體疫情 現在移動平均線降到大概台北桃園北部地區發生率大概一樣水準， 每天確診數維持現在2到3000左右 ，人數也維持2000左右，因為會變成社區類似流感社區化流感化的疾病，所以社區不可能疾病就這樣消失，但是會慢慢的跟所謂的在社區裡的疾病就是類似，所以我們要提醒大家注意假如類似這種流感疾病，最重要有症狀有接觸史趕快快篩給藥，也跟大家提醒 很多密閉空間長時間接觸提醒大家保持社交距離戴口罩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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