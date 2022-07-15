蔡炳坤病倒民眾黨頓失中投母雞 蔡壁如半個月衝台中5次
台北市副市長蔡炳坤11日腦中風，至今昏迷未醒，台中南投原是他輔選的責任區，母雞突然倒下，民眾黨小雞惶惶不安。立委蔡壁如今到台中參與活動時表示，未來蔡炳坤要好好休息，黨的5位立委和黨主席柯文哲都樂意分擔他的工作南下站台。據了解，蔡壁如主動扛起蔡炳坤的輔選責任，光7月下半月就衝台中5次，但蔡炳坤的在地優勢，卻難由其他人取代。
蔡炳坤11日晚間陪同市長柯文哲，和台中市府會老友在台北市餐叙時，突感身體不適，緊急送醫確定是腦中風，手術後至今昏迷中。蔡炳坤是南投人，曾任台中一中及建國中學校長、台中市副市長。基於地緣關係，台中原屬立委高虹安、蔡炳坤的「責任區」，台中市黨部主委郭達鴻透露，蔡炳坤堅持不請假輔選，每個月抽2個週末回台中、帶著參選人去認識選區內的老朋友、無私的把自己人脈介紹給後輩，是參選人相當仰仗的母雞。
民進黨「全台大眾走」今到台中，原定由蔡炳坤主持，臨時換成蔡壁如與立委邱臣遠，眾人出發前先為蔡炳坤祈禱，祝他早日康復。蔡壁如透露，蔡炳坤出血性腦中風，目前看起來狀態是穩定的，術後這禮拜是關鍵時刻。對於是否影響另位副市長黃珊珊辭職參選的計劃，蔡壁如表示，北市府會重新進行工作分配，定調後再對外說明。
蔡炳坤倒下、高虹安參選新竹市，民眾黨在台中頓失兩大母雞。對此蔡壁如表示，台中還有熟稔地方事務的主委郭達鴻，「只要可以讓他們當選，中央黨部5位立委和主席，都會義無反顧和參選人站在一起」。郭達鴻則透露，除了今天，蔡壁如7月20、23、26、30日都會到台中輔選。
然而蔡炳坤在台中、南投的豐沛人脈，卻不是民眾黨任何一位大咖可以替代。郭達鴻說，台中市提名11席市議員，中央黨部和地方每週針對選情進行滾動檢討，依民調和媒體聲量觀察，目前應該可以打下5席，比較樂觀的選區，包括大里霧峰、中西區、北屯區等。每個人只要找出特色，就有機會當選。