國道上不讓超車就開槍　洩憤男下午遭逮

今（15）日中午12點32分左右，駕駛一輛白色自小客車的33歲湯姓男子，行經國道10號西向1.1公里處，疑因未讓輛一部黑色自小客車超車，竟在國道上就持槍朝白車右後車窗玻璃開槍，造成車窗玻璃呈蜘蛛網狀碎裂，還留有清楚的彈痕，高雄左營分局已通知黑車駕駛高嫌在文強路到案，將依公共危險等罪嫌依法送辦。
國道公路警察局第五公路警察大隊勤指中心於今日下午1點16分接獲左營分局協轉湯姓民眾報案，指稱其駕駛的白車在今日中午行經國道10號西向1.1公里處，遭某部黑車駕駛人疑似手持空氣手槍射擊，致白車右後乘客座車窗玻璃遭鋼珠貫穿碎裂，開槍後黑車就逕自駛離現場。
報案民眾在國道10號遭開槍，右後方車窗玻璃呈蜘蛛網狀碎裂。（圖／翻攝畫面）警方根據被害人所提供線索掌握到黑車駕駛高嫌的身分，並由左營分局策動到案，高嫌配合來到左營分局偵查隊說明案情，將由國道五大隊刑事組人員由左營分局帶回偵辦，全案由左營分局會同第五公路大隊刑事組共同偵辦。
警方指出，雙方車輛並未發生直接碰撞，僅因變換車道之駕駛行為衍生行車糾紛，黑車就以車追車方式行駛於白車側方，並持空氣手槍朝B車射擊，該犯案槍枝亦將盡速送驗，有關高嫌涉嫌刑法公共危險及毀損罪刑部分，警方將依規定受理報案並完成蒐證，嗣全盤查證後，將移送高雄地檢署偵辦。