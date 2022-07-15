陳時中卸衛福部長戰台北 吳思瑤讚：防疫本就是Teamwork
衛福部長陳時中將卸任，代表民進黨參選台北市長，力拚光復首都。行政院今（15）日下午宣佈新任衛福部長將由原衛福部次長薛瑞元接任、醫福會執行長王必勝升任衛福部次長，並兼任中央流行疫情指揮中心指揮官。對此，陳時中競選總幹事、民進黨立委吳思瑤表示，防疫靠的是Teamwork ，而不是Kingwork，這是好的佈局，接手者不是生手，相信能夠馬上上手，選舉可以攻防，但防疫仍需要團結，在野黨一再消費疫情作為選舉操作的工具，甚至打擊國家防疫的團結，都應當適可而止。
吳思瑤表示，人會走，制度會留下來，防疫靠的是Teamwork ，而不是Kingwork。她說，政府人事更迭是常態，政務官有任命之始就有離任之時，建立制度才是政策穩健運行的根基。
吳思瑤說，施政的責任與經驗絕不是單靠個人的英雄主義，而是倚賴公務體系的協力分工，才能成就國家政策的永續推動。面對疫情的世紀危機，現任衛福部長陳時中領導防疫指揮中心900多天，雖無法盡善盡美，但克盡職責是有目共睹。如今卸下職務，由防疫核心幹部接力接棒，薛瑞元與王必勝兩位經驗與專業並具，是最適合的安排。
吳思瑤說，接手者不是生手，相信能夠馬上上手，選舉可以攻防，但防疫仍需要團結。在野黨一再消費疫情作為選舉操作的工具，甚至打擊國家防疫的團結，都應當適可而止。讓制度歸制度，防疫歸防疫，這是好的佈局，期待社會繼續齊心抗疫，守護台灣。