歐洲因熱浪高燒　氣候變遷讓高溫頻率倍增

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研究印度今年春季驚人高溫的團隊發現，氣候變遷已使高溫發生的可能性增加了30倍。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，西班牙國家氣象局（AEMET）指出，西北部城市奧倫塞（Ourense）12日氣溫高達攝氏43.2度，刷新該市有紀錄以來的最高溫紀錄。
氣候統計學家艾雷拉（Max Herrera）表示，西班牙西北部城市薩摩拉（Zamora）昨天氣溫來到攝氏41.4度，創下當地最高溫紀錄。中北部城市索瑞亞（Soria）同日氣溫也創下攝氏38.7度的紀錄。
葡萄牙中部城鎮洛桑（Lousã）氣溫高達攝氏46.3度，創下歷來新高；首都里斯本氣溫來到攝氏41.4度，創下7月新高。
但是，最嚴峻的情況尚未來臨。西、葡兩國官員正在為這波熱浪目前為止最熱那一天的來臨作準備。
西班牙國家氣象局指出，西部和南部部分地區高溫將達到攝氏45度左右。國家氣象局在午後的更新中警告，西班牙將於今天經歷熱浪期間最熱的一天。
葡萄牙也面臨同樣處境。葡萄牙總理柯斯塔（Antonio Costa）告訴記者，就目前的極端天氣而言，今天是葡萄牙「最嚴峻的一天」。他並示警，全國必須「比以往任何時候都要更加小心，避免新的事故發生」。
葡萄牙海洋與大氣研究所（IPMA）已在本土18個大區中的8個發布紅色氣象警報。
整個伊比利半島（Iberian Peninsula）現在都是處於熱浪的高峰，熱浪將在未來幾天向東方和北方擴散。
英國氣象局（Met Office）為17日發布的「罕見」黃色極端高溫警報已延長至18和19日，屆時氣溫預計可達到攝氏35度左右。
英國氣象局表示，英國歷史高溫是攝氏38.7度，可能在這波熱浪中被改寫。
英國氣象局氣象學家謝爾文（Rebekah Sherwin）表示：「部分模型已顯示，英國部分地區在本週末及其後的日子最高溫將超過攝氏40度。」
英國也可能因路面融化而面臨道路封閉，以及在極端高溫下鐵路與航班的延誤。
「華盛頓郵報」報導，義大利多地氣溫因熱浪侵襲而創下6月或歷史新高。東歐、地中海及北非多地氣溫較以往高出華氏15至35度（約攝氏8.3度至19.4度）。
「紐約時報」報導，由於噴射氣流及其他影響全球天氣系統的大氣長河相關因素，某些偏遠地區近期日益頻繁地同時遭到熱浪襲擊。
研究顯示，北美洲、歐洲和亞洲部分地區間的氣候系統相互關聯。科學家仍在試圖確認，氣候的模式可能會如何隨著全球暖化更甚而改變；但就目前而言，同時發生的極端高溫可能將繼續影響世界經濟活動密集之處。（實習編譯：王嘉瑜/核稿：嚴思祺）1110715