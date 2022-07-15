中印邊界衝突　達賴：動武作法已過時

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這也是達賴喇嘛在全球爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來，首次離開達蘭薩拉。
根據「今日印度」電視台今天的報導，達賴喇嘛被印度媒體問及中印邊界爭議時回應，印度與中國是鄰居，應透過對話及和平方式解決爭端，「動用軍事力量的作法已經過時」。
2020年6月，印度與中國的士兵在拉達克的加萬谷（Galwan Valley）發生鬥毆，印方20人身亡、中方死傷人數不明，此後兩國加強邊界兵力部署，關係陷入緊繃，雙方迄今召開15輪軍長級會談，但最近幾輪陷入僵局。
媒體報導，印度與中國預定在17日舉行第16輪軍長級會談，達賴喇嘛此次出訪的時機與地點敏感，外界普遍猜測將引起北京的激烈反應。但「德干前鋒報」（Deccan Herald）今天引述不具名印度官員說，達賴喇嘛此行完全是「宗教性質」，沒有人應該抗議。
印度總理莫迪（Narendra Modi）6日致電祝賀達賴喇嘛87歲生日快樂，當時中國外交部發言人趙立堅援引「一中政策」，要求印度停止利用西藏議題干預中國內政。
達賴喇嘛1959年從西藏拉薩出逃印度，在印度的達蘭薩拉成立藏人行政中央，也就是西藏流亡政府，被北京視為危險「分裂主義分子」。
但達賴喇嘛利用此次出訪重申「中間道路」理念，稱他為西藏爭取的是真正的自治，而非獨立。
根據電視台轉播，達賴喇嘛向印度媒體說，雖然有人批評他是分離分子，但愈來愈多的中國人如今瞭解，他無意追求西藏獨立，而是希望爭取「有意義的自治」，妥善保存藏傳佛教文化。（編輯：陳惠珍）1110715