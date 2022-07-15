黃國倫願幫Miu「完成遺願」！寇乃馨獻胸針曝催淚小故事
朱俐靜3日乳癌病逝，享年40歲，今（15）日第2天開放民權東路國賓會館讓藝人朋友弔唁。曾是《超級偶像》評審之一的黃國倫，下午與寇乃馨兩人低調進入靈堂，並和媒體表示大家都很想她，黃國倫說道：「到現在還是不能接受事實，在華人樂壇與《超偶》都痛失一個優秀的冠軍，她活得很精彩，奮力一搏的人，她的身影一直留在我們心中」；另外，黃國倫也表示，想幫她完成遺願，會跟家人討論是否有她未公開手稿，寇乃馨也表示：「因為她有寫日記的習慣，如果朱俐靜有任何留下來的文字，黃國倫老師都願意譜曲，至於朱俐靜怎麼唱呢，我們再討論如何用技術，不會讓朱俐靜缺席，可能用數位復原的方式，讓朱俐靜也能唱她自己創作的歌曲。」
說到朱俐靜的暖心事蹟，黃國倫就提到她每年都會送禮物給評審，也會送寇乃馨禮物，而寇乃馨就透露，曾有一次朱俐靜要登台演出，剛好透明肩帶斷掉，當場很慌張，我用別針幫她把肩帶別起來，這樣子的小事情她也一直都記得，並說謝謝妳救了我，所以每年都會送我禮物。
另外，寇乃馨今日也帶了銀色的翅膀別針，還有帶一個同款紅色跟綠色要送給她，希望她在天上也能盡情飛翔。
身為《超級偶像》主持人利菁，在下午也現身朱俐靜靈堂，受訪時說道：「我本來以為我應該會哭的很難過，但是在樓上遇到了《超偶》這些選手們，反而好一點，在裡面我反而沒有哭，他們家人跟我講，希望穿的很亮麗來，決定穿粉紅來送她，我在上面坐在那邊跟她聊天、跟大家聊天，我相信她在那邊會很開心，剛有遇到國倫老師。一路走來大家都是家人、都是好朋友。」