COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

黃國倫願幫Miu「完成遺願」！寇乃馨獻胸針曝催淚小故事

▲黃國倫與寇乃馨現身朱俐靜靈堂致意。（圖／記者林敬原攝）
▲黃國倫與寇乃馨現身朱俐靜靈堂致意。（圖／記者林敬原攝）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-15 19:10:00

朱俐靜3日乳癌病逝，享年40歲，今（15）日第2天開放民權東路國賓會館讓藝人朋友弔唁。曾是《超級偶像》評審之一的黃國倫，下午與寇乃馨兩人低調進入靈堂，並和媒體表示大家都很想她，黃國倫說道：「到現在還是不能接受事實，在華人樂壇與《超偶》都痛失一個優秀的冠軍，她活得很精彩，奮力一搏的人，她的身影一直留在我們心中」；另外，黃國倫也表示，想幫她完成遺願，會跟家人討論是否有她未公開手稿，寇乃馨也表示：「因為她有寫日記的習慣，如果朱俐靜有任何留下來的文字，黃國倫老師都願意譜曲，至於朱俐靜怎麼唱呢，我們再討論如何用技術，不會讓朱俐靜缺席，可能用數位復原的方式，讓朱俐靜也能唱她自己創作的歌曲。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃國倫表示願意幫朱俐靜完成遺願。（圖／記者林敬原攝）
▲黃國倫表示願意幫朱俐靜完成遺願。（圖／記者林敬原攝）
說到朱俐靜的暖心事蹟，黃國倫就提到她每年都會送禮物給評審，也會送寇乃馨禮物，而寇乃馨就透露，曾有一次朱俐靜要登台演出，剛好透明肩帶斷掉，當場很慌張，我用別針幫她把肩帶別起來，這樣子的小事情她也一直都記得，並說謝謝妳救了我，所以每年都會送我禮物。

另外，寇乃馨今日也帶了銀色的翅膀別針，還有帶一個同款紅色跟綠色要送給她，希望她在天上也能盡情飛翔。


▲身為《超級偶像》的持人利菁，也前來靈堂哀悼朱俐靜。（圖／記者林敬原攝）
▲身為《超級偶像》的持人利菁，也前來靈堂哀悼朱俐靜。（圖／記者林敬原攝）
身為《超級偶像》主持人利菁，在下午也現身朱俐靜靈堂，受訪時說道：「我本來以為我應該會哭的很難過，但是在樓上遇到了《超偶》這些選手們，反而好一點，在裡面我反而沒有哭，他們家人跟我講，希望穿的很亮麗來，決定穿粉紅來送她，我在上面坐在那邊跟她聊天、跟大家聊天，我相信她在那邊會很開心，剛有遇到國倫老師。一路走來大家都是家人、都是好朋友。」


▲現場也掛起留言板，供粉絲朋友能寫下想對朱俐靜的話。（圖／記者林敬原攝）
▲現場也掛起留言板，供粉絲朋友能寫下想對朱俐靜說的話。（圖／記者林敬原攝）

同為癌友！唐玲哽咽悼念朱俐靜　曝她驟逝原因「兩關鍵」

朱俐靜追思會第2天！陳大天不捨嘆「把我當弟弟照顧」

《超偶》戰友全來了！艾成悲痛送朱俐靜：去當天使唱歌

朱俐靜「最後的畢業典禮」 陶晶瑩哽咽現身

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀