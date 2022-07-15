《原子》助陣橘子嘉年華 林佳辰詮釋「女友視角」萌翻
年度盛事「2022橘子嘉年華－夏日召橘令」昨（14）日正式啟動，第一天由主持人解婕翎打頭陣，與來賓一同互動為玩家謀福利，而今天則是萬眾期待的「原子少年．大橘夜市出任務」節目，邀請何美、解婕翎擔任主持人，率領近期相當火紅的《原子少年》助陣，分成2隊闖關，分別是地球隊的林佳辰、黃文廷和周祖安，還有外星隊的陳治廷、金雲和小宜。
少年們今晚挑戰3個關卡任務，每贏一關即可獲得一顆金豆，採三戰兩勝制，獲勝隊伍可以送粉絲親筆簽名周邊組，失敗隊伍就要進行祕密懲罰。第一個關卡「守護隊長飛鏢戰」，讓少年們挑戰遊戲《新龍之谷》，在一系列的廝殺下，由外星隊拿下首勝，而關卡二「射飛鏢選武器殭屍闖關」，少年們挑戰遊戲《CSO絕對武力》，這回則由地球隊拿下勝利。
關卡三的「少年畫畫接力PK賽」則利用畫畫接龍，考驗少年們的繪畫和猜圖能力，其中畢業於復興美工的小宜信心滿滿，自嘲最會畫食物，而一旁的周祖安表示自己也讀過半年，謙虛地說：「會讀不代表會畫。」雖然林佳辰在最後一道題目卡關，不過地球隊最後仍拿下5分，而在外星隊方面，擔任猜題的金雲也實力堅強，但還是以一分之差敗給地球隊。
到了節目尾聲，獲勝的地球隊也要發送6組簽名組，只要粉絲到遊戲橘子的直播留言區，成功答對小編的問題，前3名就能獲得地球隊的親筆簽名組。而失敗的外星隊要接受「女友視角」或是「反差萌三連拍」的懲罰，小宜、金雲分別與扇子、眼罩進行超萌三連拍，而陳治廷則是要挑戰「睡前叮嚀女友」的情境題，只見他深情又帶點羞澀的對著鏡頭，比出講電話的手勢甜喊：「睡覺的時候要夢到我喔！」讓一旁的何美和解婕翎超級興奮，隨後被粉絲點名的林佳辰，也不吝嗇地詮釋「Morning Call」情境，天使般的笑容直接融化廣大網友。