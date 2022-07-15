【肺炎鏈球菌疫苗專題】有錢沒錢大不同！高風險長者肺炎鏈球菌疫苗一國多制 醫師：疫苗政策接軌國際 有賴永續穩定的疫苗經費來源

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疾病管制署今年擴大肺炎鏈球菌疫苗公費施打對象，從原本 75 歲以上、放寬至 71 歲以上長者都能免費接種，預計有將近20萬長者受惠。不過，包括免疫缺損、65歲以上長者等高風險族群，此波仍未列入公費施打範圍。
對此，老人福利推動聯盟秘書長張淑卿指出，這兩年多COVID-19疫情凸顯了疫苗對於年長者的重要性，而65-70歲這個年齡區間的長者，不只是肺炎高風險族群，他們多半仍有生產力、有很重要的社會價值，「一旦感染，造成的不只生命損失！」。
雖然已有部分地方政府擴大編列預算供該族群疫苗施打，但此舉也顯現健康不平權問題，「希望可以依照WHO，將65歲以上長者都納入公費肺炎鏈球菌疫苗接種對象。」
高風險族群欠缺保護 損失的不只是生命！
肺炎是我國十大死因的第3名，對65歲以上長者來說，肺炎帶來的死亡威脅超過腦血管疾病和糖尿病。其中，肺炎鏈球菌是國人罹患社區性肺炎最常見的致病菌之一。張淑卿表示，年長者感染嚴重肺炎，不只是生命損失，後續可能是龐大的長照負擔，「有些人插上呼吸器就是一、二十年，這就變成家庭問題。」
林口長庚醫院副院長邱政洵指出，小孩子跟年長者發生侵襲性肺炎鏈球菌感染時，相對比較嚴重，甚至可能致死。確實，部分患者即便康復，也常常變成一個「衰弱的開始」；因此，「施打疫苗避免感染，不只避免了當下的健康威脅，也避免了健康餘命的縮減，降低潛在的長照支出。」
衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎醫師指出，疫苗效應評估也包括死亡以外的項目，「我們相信這是蠻重要的一部份，畢竟這些本來可以自主生活的老人家，若存活下來變成臥病在床，無法自由行動、需要旁人照顧，或是長期呼吸照護，這些不只對於個人影響、對社會成本的增加也非常可觀。」因此，先進國家經過相關經濟評估後，都是將65歲以上長者列為肺炎鏈球菌疫苗的高風險對象！
我國ACIP先前擬定新疫苗政策導入期程，原本也預計在109年將公費肺炎鏈球菌疫苗擴大至65歲以上長者。只是因為經費問題，又碰上新冠疫情，延宕至今，仍無法按照ACIP建議實施。
新疫苗政策經費缺乏 高風險族群只能等
「主要就是因為錢的問題！」李秉穎醫師說，政府預算會有排擠作用，「偏偏疫苗不像是造橋鋪路，不能馬上看到成果，就一直不被政府所重視，所以我們希望能夠多重管道充足疫苗預算。」
張淑卿則認為，跟新冠疫苗預算以及紓困方案來比，擴大肺炎鏈球菌公費施打對象所需預算是「相對小錢」！如果政府想要積極保護這些長者，就該換一個角度來思考。「預算就是一個分配問題。預算夠不夠？反映的是政府要不要重視這一段年紀的長者！」
更何況，現在全球的概念都一樣，「國家要投資在前面，可以少掉在後面花很多錢！」「疫苗就是前端，前面多投資幾塊錢，可以讓長者多幾年的自立生活，縮短不健康餘命，長照跟醫療使用率也會變低。」
更重要的是，對於有數位落差的沉默世代，公費疫苗政策「另有一種宣示性意味！」張淑卿解釋，一般來說，政策宣導一定會公共化，讓全國人民都知道。但年長者多有數位落差，未必能自己找資訊，對於沒有被列入公費疫苗的訊息，長輩們有可能簡化解讀成「我還好」、「我還不需要施打」，反倒可能變成一種誤導民眾的概念。
邱政洵說，在推動擴大老人公費疫苗施打之前，更重要的是高風險族群，像是癌症患者、移植患者、免疫低下等族群。現在這些民眾施打肺炎鏈球菌疫苗也都是要自費，實則應該要優先推動公費接種。
貧富不均！地方政府自籌經費擴大施打，4縣市老人難等
近年部分縣市地方政府積極開發疫苗接種對象，到今年六月，22個縣市只剩下4個縣市沒有編列預算提供65歲以上公費肺炎鏈球菌疫苗施打。張淑卿認為，「這讓身處貧窮縣市，相對沒有資源的老人情何以堪！」既然已經這麼多縣市地方政府認定65-70歲這群高風險長者很重要，也已經開始提供，為避免不公平的現象，是否該變成全國政策？
要彌補預算不足的問題，除了多利用地方資源外，「部分負擔」也是一個選項。張淑卿表示，若是經費真的有困難，至少政府也要釋出一點善意！由政府負擔一部分的費用，不需要花那麼多錢，還是能提升健康保護、傳達關心。否則只有全有全無，對於沒有公費疫苗的高風險群，等於告訴他們『你就自己想辦法活下去吧！』。
永續穩定的疫苗基金財源 確保疫苗政策跟上世界腳步
「問題還是要從源頭解決！」邱政洵指出，「與其他國家相較，我國編列在預防醫學、疫苗施打的經費佔整個國家總預算是偏低的。」而從新冠這兩、三年的經驗知道，疫苗是預防傳染病最重要的武器。政府還是要寬列經費，用在適當的地方。尤其這次新冠疫情把年長者疫苗施打的議題凸顯出來，「台灣老年化社會越來越明顯、老人佔比越來越高，相關經費、預防醫學國家預算，都應該要更加強。」。
一直以來疫苗基金約有六成來自菸品健康捐，當民眾菸抽得少、菸捐也就 變少。疫苗基金財源不僅不足、也不夠穩定，影響疫苗政策規劃。「以前在疫苗這塊，台灣是傲視全亞洲，最近則一直逐漸落後！」身為ACIP召集人，李秉穎醫師說，「要有一個永續的財源才能夠讓疫苗政策更能跟得上全世界的腳步！」既然疫苗用於保障全民健康，省下的也是醫療花費。或許乾脆在健保的框架下，單獨成立一個疫苗經費總額，就不會有每年找經費的問題了！也是徹底解決疫苗經費的另一個選項。
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