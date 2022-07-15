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高雄舊市議會活化轉型　新舊融合延續歷史創新產業

▲舊高雄市議會改造後的場景。（圖／高市府提供）
▲舊高雄市議會改造後的場景。（圖／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-07-15 21:01:50

位於高雄中正路金融商圈的「高雄舊市議會」，今(15)日於前金區公所舉辦說明會，向在地居民、議員、民團及潛在開發商說明園區未來改造構想，高市府文化局長王文翠表示，該案預定下月正式送請高雄市都市計畫委員會進行相關劃定更新地區審議，並規劃於年底公告招商，正式啟動公辦都更暨招商計畫，成就以文化歷史為基底的都更首例。

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▲舊高雄市議會改造前後對照圖。（圖／高市府提供）
▲舊高雄市議會改造前後對照圖。（圖／高市府提供）
舊市議會基地方整，公辦都更面積合計約1.07公頃，屬第三種商業區(建蔽率60%、容積率490%)，可作辦公、住宿、商業、休閒、遊憩等複合使用；基地位於中正路辦公商務廊帶、中華自強商業軸線、中都三民居住核心及鹽埕愛河觀光帶等四大都市機能匯聚，鄰近高雄漢神百貨、立德棒球場、六合夜市與中央公園，機能條件完善。

▲舊高雄市議會改造候鳥瞰圖。（圖／高市府提供）
▲舊高雄市議會改造候鳥瞰圖。（圖／高市府提供）
舊市議會基地東南角為高雄捷運橘線O4站1號出口，透過橘線可橫向串連駁二藝術特區、文化中心及衛武營國家藝術中心，區位相當良好，屬南高雄高開發潛力地段，轉型規劃採新舊建物融合改造構想，延續既有建物歷史，並串接區域金融新創產業，建構南高雄商貿金融核心新地標。

王文翠表示，中正路過去素有金融銀行產業大道美名，因應產業群集特性，舊市議會後方的高風大樓基地將釋出招商，改建為金融新創大樓，為強化社會公益面向，民間實施者除分回市府應有部分外，尚須額外回饋修復歷史建築及策劃展示等全額費用。

王文翠指出，舊市議會於改造修復後，入口前廣場將原貌保存，兼提供周邊居民舉辦活動及休憩場所；議會行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將策辦理議政文史展覽；而原封閉之議事廳空間則打破藩籬，改造為公民廣場，藉由空間解放落實代議政治蘊含的民主自由精神，整合成為民主議事館，與周邊歷史博物館及勞工博物館，形成城市重要文史廊帶。

高雄舊市議會見證高雄市民主進程，興建於1966年，縣市合併後，議會遷移至鳳山行政中心，舊議會是代表高雄市地方自治史發展重要場域之一，且建物具有南方建築特色，於2020年登錄為歷史建築。

文化局表示，相較於同時期興建並已全數拆除的台北舊市議會，高雄選擇參考日本東京中央郵便局、日本川崎銀行橫濱支店等案例，在歷史紋理的基礎架構下改造再生，以新舊建物融合策略，保存既有場域紋理與精神，整合串連新建金融新創產業，讓園區更具特色及未來發展性。舊建物已不作議會使用，多年閒置失修，在取得國產署同意合作開發意願後，積極思索場域活化轉型，將透過公辦都更政策工具，招商引資帶入民間資源，並帶動地方產業發展，同時也兼顧社會公益。

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