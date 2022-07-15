高雄舊市議會活化轉型　新舊融合延續歷史創新產業

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舊市議會基地方整，公辦都更面積合計約1.07公頃，屬第三種商業區(建蔽率60%、容積率490%)，可作辦公、住宿、商業、休閒、遊憩等複合使用；基地位於中正路辦公商務廊帶、中華自強商業軸線、中都三民居住核心及鹽埕愛河觀光帶等四大都市機能匯聚，鄰近高雄漢神百貨、立德棒球場、六合夜市與中央公園，機能條件完善。
舊市議會基地東南角為高雄捷運橘線O4站1號出口，透過橘線可橫向串連駁二藝術特區、文化中心及衛武營國家藝術中心，區位相當良好，屬南高雄高開發潛力地段，轉型規劃採新舊建物融合改造構想，延續既有建物歷史，並串接區域金融新創產業，建構南高雄商貿金融核心新地標。
王文翠表示，中正路過去素有金融銀行產業大道美名，因應產業群集特性，舊市議會後方的高風大樓基地將釋出招商，改建為金融新創大樓，為強化社會公益面向，民間實施者除分回市府應有部分外，尚須額外回饋修復歷史建築及策劃展示等全額費用。
王文翠指出，舊市議會於改造修復後，入口前廣場將原貌保存，兼提供周邊居民舉辦活動及休憩場所；議會行政辦公廳建物產權仍屬市有，修復後將策辦理議政文史展覽；而原封閉之議事廳空間則打破藩籬，改造為公民廣場，藉由空間解放落實代議政治蘊含的民主自由精神，整合成為民主議事館，與周邊歷史博物館及勞工博物館，形成城市重要文史廊帶。
高雄舊市議會見證高雄市民主進程，興建於1966年，縣市合併後，議會遷移至鳳山行政中心，舊議會是代表高雄市地方自治史發展重要場域之一，且建物具有南方建築特色，於2020年登錄為歷史建築。
文化局表示，相較於同時期興建並已全數拆除的台北舊市議會，高雄選擇參考日本東京中央郵便局、日本川崎銀行橫濱支店等案例，在歷史紋理的基礎架構下改造再生，以新舊建物融合策略，保存既有場域紋理與精神，整合串連新建金融新創產業，讓園區更具特色及未來發展性。舊建物已不作議會使用，多年閒置失修，在取得國產署同意合作開發意願後，積極思索場域活化轉型，將透過公辦都更政策工具，招商引資帶入民間資源，並帶動地方產業發展，同時也兼顧社會公益。