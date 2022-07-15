《灰影人》耗資59億！萊恩葛斯林被操體能自嘲：要練有氧

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片中萊恩葛斯林飾演中情局死亡傭兵「6號」，在某天突然成為被攻擊對象，需要許多肢體打鬥動作，而這也是萊恩葛斯林從影以來，要求體能最高的一次，還自嘲想回到拍片前「我會要自己多練點有氧運動！」不過他也說道這部片需要接受很多訓練，有傑出的特技團隊，訓練各種不同格鬥技，為角色量身打造適合的動作、細節，從經驗中學習到的一切，才能讓《灰影人》那麼特別。
另外，「美國隊長」克里斯伊凡一改以往形象，扮演反派角色也讓他直呼過癮，他笑說：「詮釋反派角色一定都會比較有趣，會有較多發揮的自由，以及很多搞笑的台詞」，而曾與導演合作多次的他也提到「因為合作對象是羅素兄弟，才會有那種信任感與自由度，當你相信導演時，就會比較願意冒險，沒有與羅素兄弟與我們之前的關係，就不確定會有收獲那麼大的經驗。」
另外，曾在「007：生死交戰」擔任龐德女郎的安娜德哈瑪斯，這回成為克里斯伊凡的中情局探員同事，而再次挑戰動作片的她也表示「很幸運有「辣椒」帕瑪負責訓練我人物軍事的部分與心理的部分，並能體驗在身體上承受痛苦，還有射擊的訓練，在身上負重、背上各種武器到處跑」，她也說道因為穿著背心，所以跑起來跟小雞一樣，不知道該如何移動、蹲下做任何事情，不過卻十分享受在這個過程；另外，飾演萊恩葛斯林探員同事的她，也笑說希望在電影裡跟萊恩葛斯林可以多吵一點架，還對導演羅素兄弟要求「我們可以在下一集多吵一點，對吧？」逗得現場哈哈大笑。《灰影人》將在7月22日下午3點在Netflix全球獨家上線。