COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

《灰影人》耗資59億！萊恩葛斯林被操體能自嘲：要練有氧

▲《灰影人》卡司陣容強大！萊恩葛斯林（左起）、安娜德哈瑪斯、克里斯伊凡出席《灰影人》洛杉磯首映。（圖／Netflix提供）
▲《灰影人》卡司陣容強大！萊恩葛斯林（左起）、安娜德哈瑪斯、克里斯伊凡出席《灰影人》洛杉磯首映。（圖／Netflix提供）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-15 21:04:13

Netflix全球同步上線的暑期動作鉅獻《灰影人》，改編自暢銷作家馬克.格雷克的同名系列小說，震撼描繪爾虞我詐的諜報悲歌。《灰影人》昨（14）日舉行全球線上記者會，萊恩葛斯林化身神秘探員不停狂奔，也形容該片是他從影體能要求最高的拍攝之一，更自嘲想回到拍片前：「要自己多練點有氧運動！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
《灰影人》是由「復仇者聯盟：無限之戰」、「復仇者聯盟：終局之戰」兄弟檔導演羅素兄弟執導，更是Netflix原創電影裡製作成本最高的一部片，據稱耗資2億元美金（約新台幣59億元），不僅如此演員更找來了萊恩葛斯林，「美國隊長」克里斯伊凡、「龐德女郎」安娜德哈瑪斯、「柏捷頓家族：名門韻事」爆紅的雷傑尚佩吉主演，堅強卡司以及驚心動魄的動作畫面，在上映前就造成討論。


▲「美國隊長」克里斯伊凡一改以往形象，挑戰反派角色。（圖／Netflix提供）
▲「美國隊長」克里斯伊凡一改以往形象，挑戰反派角色。（圖／Netflix提供）
片中萊恩葛斯林飾演中情局死亡傭兵「6號」，在某天突然成為被攻擊對象，需要許多肢體打鬥動作，而這也是萊恩葛斯林從影以來，要求體能最高的一次，還自嘲想回到拍片前「我會要自己多練點有氧運動！」不過他也說道這部片需要接受很多訓練，有傑出的特技團隊，訓練各種不同格鬥技，為角色量身打造適合的動作、細節，從經驗中學習到的一切，才能讓《灰影人》那麼特別。

另外，「美國隊長」克里斯伊凡一改以往形象，扮演反派角色也讓他直呼過癮，他笑說：「詮釋反派角色一定都會比較有趣，會有較多發揮的自由，以及很多搞笑的台詞」，而曾與導演合作多次的他也提到「因為合作對象是羅素兄弟，才會有那種信任感與自由度，當你相信導演時，就會比較願意冒險，沒有與羅素兄弟與我們之前的關係，就不確定會有收獲那麼大的經驗。」


▲安娜德哈瑪斯再次挑戰動作片，表示十分享受在訓練過程。（圖／Netflix提供）
▲安娜德哈瑪斯再次挑戰動作片，表示十分享受在訓練過程。（圖／Netflix提供）
另外，曾在「007：生死交戰」擔任龐德女郎的安娜德哈瑪斯，這回成為克里斯伊凡的中情局探員同事，而再次挑戰動作片的她也表示「很幸運有「辣椒」帕瑪負責訓練我人物軍事的部分與心理的部分，並能體驗在身體上承受痛苦，還有射擊的訓練，在身上負重、背上各種武器到處跑」，她也說道因為穿著背心，所以跑起來跟小雞一樣，不知道該如何移動、蹲下做任何事情，不過卻十分享受在這個過程；另外，飾演萊恩葛斯林探員同事的她，也笑說希望在電影裡跟萊恩葛斯林可以多吵一點架，還對導演羅素兄弟要求「我們可以在下一集多吵一點，對吧？」逗得現場哈哈大笑。《灰影人》將在7月22日下午3點在Netflix全球獨家上線。

《咒》攻進日韓Netflix前十！日網友喊：台灣最恐怖

《咒》衝Netflix全球榜前十！導演揭「在家這樣看」更毛

Netflix7月片單揭曉！「神影集」下架眾哀嚎：暑假怎麼活

Netflix魷魚遊戲第二季開拍！導演賣關子：3要角回來了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀