7-11看到這袋「買就對了」！半價出清變保底：現賺近五百
如果走進小七看到這袋，代表媽祖有保佑、買就對了！7-11在今年5月白沙屯媽祖起駕時，在門市首賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，除了紀念束口袋之外，還有隨機面額300元、400元、666元的白沙屯媽祖隨取卡，當時售價是600元，即日起門市以半價300元出清，等同於「保底」，眼尖的民眾立刻狂掃貨。
7-ELEVEN在今年5月18日首賣「白沙屯媽祖隨取卡進香紀念袋」，內含紀念束口袋（尺寸44×41公分）、白沙屯媽祖隨取卡、4樣飲料零食（價值105元）、品牌折價券，其中媽祖隨取卡可隨機獲得300元、400元、666元其中一款面額。紀念袋原價600元，即日起至7月26日限時優惠300元。
精打細算的網友發現，7-ELEVEN以5折半價大出清，每袋只要300元，等於是「保底」買到，還多了束口袋及零食，如果幸運開到666元隨取卡更是翻倍賺，再加上價值105元的零食，等於最多可賺到471元。
半價活動在網路引起討論，幸運民眾大方分享戰果：「剛去買了6包，666x1、400x5、超幸運」、「目前我只有400*6，300*1」、「我買4包，300*2，400*2」。根據官網顯示，隨取卡300元機率是35.25%，400元面額機率是54.75%，至於最大獎666元機率則是10%，半價入手等同於穩賺不賠，讓眾人急問哪裡還能買到。
據了解，白沙屯媽祖隨取卡當時上市僅限量8萬份，目前已是最後出清階段，實際上並不好買，許多網友跑了好幾間門市都撲空，因此若是幸運在小七門市看到，千萬別錯過好康。紀念袋裡的「品牌折價券」目前已過期失效，而隨取卡原先使用期限至7月12日，官方也公告延長使用至今年12月31日。