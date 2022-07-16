《原子》票選結果出爐！林煥鈞不到3天「追過小孩」奪冠
選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》總決賽逼近，每一位少年都累計不少粉絲，近來「beanfun！票選活動」讓粉絲可以以行動支持喜愛的少年、星球，獲得最高人氣的前5名，可以登上西門町大型戶外看板，活動從上月13日至昨（15）日截止。由於大批粉絲搶在最後幾小時登入系統投票，造成beanfun!一度大當機，為感謝粉絲熱情參與，beanfun!最終決定讓得票數排名前6名的少年通通登上西門戶外大看板。值得注意的是，《NOWnews今日新聞》日前在倒數3天統計票數時，「天王星」小孩暫居冠軍，不過最終票數出爐，緊追在後的「土星」林煥鈞，成功搶走冠軍寶座，2人相差不到3000票，可見人氣不相上下。
在為期將近一個月的活動中，許多《原子少年》粉絲每天上「beanfun！」投票，希望可以在8月看到自己喜愛的少年登上西門町大型戶外看板，而經過激烈廝殺後，「土星」林煥鈞以80萬9959票奪冠，「天王星」小孩則是以80萬7142票、不到3000票之差敗給他，位居第二名，第三到第六名則是「天王星」蔡承祐、「地球」林佳辰，「金星」藍弟，和「水星」黃莑茗，4人皆是78萬多票，其中蔡承祐和林佳辰更是只差了18票。團體部分，「金星」以200萬7263票拿下第一名，第二、第三名則為地球和天王星，分別為192萬5807票、187萬929票，票數也都相當接近，戰況激烈。
活動最終前6強，預計在8月現身西門町大型戶外看板，讓粉絲們一起朝聖，和支持的偶像打卡合影，留下盛夏最美回憶！beanfun!更精心策畫，要讓少年們攻佔潮流聖地，處處都能見到原子少年的蹤跡，在西門町的捷運站有少年們的肖像，藉由列車啟程乘載夢想，走出6號廣場，就能看見日夜投票應援的少年們出現在眼前。
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