2022國旅補助申請快搶！五大最熱門QA　一次看懂怎麼省錢

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📍Q1：補助金額是多少？
1、上傳身分證明文件就可獲得800元補助金
2、上傳三劑疫苗接種證明或入住星級旅館、好客民宿等，可再加碼500元，最高共可獲補助
📍Q2：要怎麼申請補助？
到台灣旅宿網的「悠遊國旅個別旅客佳宿優惠活動」網頁專區上傳身分
證明文件(身分證或健保卡），填寫基本資料送出即可
📍Q3：申請補助的條件有哪些？
1、限本國籍散客，一人限領一次，用完為止。
2、限平日（周日到周四）入住使用，不包含國定連假。
📍Q4：訂房方式有哪些？
1、向有參加本活動的旅宿業者訂房
2、透過「臺灣旅宿網，向有參加本活動的旅宿業者訂房
3、透過觀光局核定之旅行社所營國內訂房平台，向有參加本活動且與該
平台合作的旅宿業訂房
📍Q5：完成申請後該如何使用？
線上申請完成後，現場出示身分證明文件（身分證或健保卡）即可折抵。
觀察網友對於2022悠遊國旅的5大常見問答，「補助金額」仍是討論度最高的問題。本次補助基本金額為800元，如有打第三劑疫苗或是入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、環保標章旅宿、溫泉標章旅宿等，可再加碼500元，最高可獲得1300元補助金。
國旅補助的「申請方式」也備受熱議，有不少網友在討論區請益，擔心「申請流程會不會很繁瑣」，交通部也給出解答，說明只要上傳身分證件並填寫基本資料，屆時現場出示證件，便可完成現場折抵。
對於國旅補助不少民眾皆推崇有感划算，不過因本次補助的申請條件上，特別限定須「平日入住（周日至周四）」，引起部分民眾質疑，提出「這樣對平日要上班的人不公平」，認為一般上班族根本無法享受到補助優惠。
此外，「訂房方式」也是熱議重點之一，對於本次補助的訂房渠道，就有網友表示「不能用常用的訂房平台很不方便」、「從官網訂，比起國外訂房網站還繁瑣」，認為只能使用這些訂房管道不太方便，也希望可以增加更多元的訂房方式。