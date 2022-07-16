放假去哪玩？十大遊樂園排行公開　國旅補助「門票3折」

我是廣告 請繼續往下閱讀
適逢暑假期間，六福村推出「尋找鮪魚日」活動，遊客名字含有「鮪」、「魚」任一字，或是秀出鮪魚肚，8月7日前可享299元水樂園優惠。配合振興國旅活動，主題遊樂園成人票299元、學生票269元、學童票209元、幼童票149元、博愛票119元。
📍Top 2：遠雄海洋公園
位於台灣最美麗的東海岸風景區（花蓮縣壽豐鄉鹽寮村），緊鄰太平洋左岸，總面積達51公頃。配合振興國旅活動，全票267元、優待票237元、學童／博愛票177元、幼童票117元。
📍Top 3：麗寶樂園
前身是「月眉育樂世界」，佔地200公頃園區，結合探索世界、馬拉灣水陸雙樂園、麗寶福容大飯店、麗寶賽車主題旅店、密室逃脫旗艦館、麗寶OUTLET MALL、寵物公園、麗寶休息站、麗寶國際賽車場、兒童交通安全教育館、天空之夢摩天輪，以及東區落羽松大草原。配合振興國旅活動，全票270元、學生票240元、學童票210元、博幼票135元。
📍Top 4：義大世界
全台唯一希臘情境式主題樂園，也是全台最大親子室內遊樂館，搭配精彩的日間遊行、國際級劇院「奇幻之旅」特技表演，全部一票玩到底。配合振興國旅活動，全票269元、青少年票239元、學童票174元、優待票135元。
📍Top 5：劍湖山世界
劍湖山世界是許多人畢業旅行、戶外教學的回憶，2022年強勢推出「飛越恐龍谷」，數隻仿真恐龍佇立於園區，打造出以恐龍為主題的全新場域，搭配仿真恐龍實境秀演出，讓遊客沉浸在恐龍世界中。配合振興國旅活動，成人票269元、軍警學生票209元、學童票179元、博幼票119元。
📍Top 6：Xpark都會型水生公園
比鄰華泰名品城的Xpark，開幕後就受到民眾關注，目前Xpark全票售價為550元、學生票400元，但不適用於國旅遊樂園3折優惠。
📍Top 7：九族文化村
除了民眾最熟悉的馬雅探險、UFO自由落體等遊樂設施，園區裡還有九族文化博物館及貓頭鷹森林步道。九族文化村為悠遊國旅適用業者，成人票270元、學生票240元、兒童票210元、博幼票135元。
📍Top 8：國立海洋生物博物館
海生館不僅是大小朋友喜歡走訪的場所，也是網友相傳情侶約會的首選勝地。售價訂為全票450元、學生優待票250元，但海生館是博物館，不適用於國旅遊樂園3折優惠。
📍Top 9：兒童新樂園
位於台北市士林區的兒童新樂園，很受大人小孩喜愛，多達26種遊樂設施，暑假期間加碼限定開放「小小水樂園」。兒童新樂園收費方式採全票30元、優待票15元，入園後根據遊玩設施採單次收費，想暢玩設施也可購買一日券，但不適用國旅遊樂園3折優惠。
📍Top 10：小人國主題樂園
不能出國沒關係，到小人國也能觀賞世界著名景點，有百座以上擬真的世界微縮模型。除了迷你世界，還有多種遊樂設施可搭乘。小人國適用「悠遊國旅」優惠，學生／學童幼童票165元、成人票255元。