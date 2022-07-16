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原子少年投票截止！千萬人熱情力挺　6人全上西門町看板

▲原子少年「最挺你的原子少年」投票結果出爐。（圖／記者葉政勳攝）
▲原子少年「最挺你的原子少年」投票結果出爐。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

2022-07-16 09:28:552022-07-16 10:47:41

男團選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》比賽進入尾聲，明（17日）將播出總冠軍賽，測試人氣的投票活動昨（15日）午夜截止，由於數萬名粉絲搶在最後幾小時登入系統投票，盼支持的少年能擠進前5名躍上西門町戶外看板，造成beanfun!一度大當機，為感謝粉絲熱情參與，beanfun!最終決定讓得票數排名前6名的少年通通登上西門戶外大看板。

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《原子少年》專屬應援活動「最挺你的原子少年」投票戰況激烈，從6/13中午12:00至7/15 23:59為止，粉絲每天登入系統投票，總結本次投票，所有少年在beanfun!獲得的總票數將近千萬票，而昨晚8點後，beanfun!瞬間湧入大批流量，數度讓投票頁面卡頓，儘管工程團隊緊急進行障礙排除，仍無法完全解決系統塞車問題。

▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
▲▼林煥鈞（上至下圖）、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗將登上西門戶外大看板。（圖／林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗IG）
由於第五、六名少年的票數相當接近，beanfun!為感謝粉絲的努力和參與，決定讓本次投票前6名的少年都能登上西門戶外大看板，本次前6名得票數最高的少年分別是，林煥鈞、小孩、蔡承祐、林佳辰、藍弟、黃莑茗，已有不少粉絲在社群平台上號召，8月要去西門町戶外看板跟喜愛的少年拍照。

事實上，第二階段全民領航員應援投票戰況膠著，原本蟬聯至少三週冠軍的小孩，本週一度被林煥鈞和黃莑茗超越，藍弟更是本次投票的大黑馬，原本一直在第7名徘徊的他，本週突然急起直追，暴衝到第三名的位置，最後維持前5名的好成績。下一輪投票即將在 7/18(一) 中午 12:00 開始，粉絲別忘了回beanfun!投票支持你的少年。（編輯：楊穎軒）

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