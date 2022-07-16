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國安基金護萬四！7月中下旬事件多　操作台股宜保守觀望

▲法人指出，7月中下旬事件多，包括美國科技股財報周、FOMC會議及公布Q2 GDP，建議投資人操作台股宜保守觀望。（圖／NOWnews資料照片）
▲法人指出，7月中下旬事件多，包括美國科技股財報周、FOMC會議及公布Q2 GDP，建議投資人操作台股宜保守觀望。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-16 09:24:022022-07-16 09:24:30

日前國安基金正式宣布進場，台股於萬四關前懸崖勒馬，緊接著台積電公布Q2獲利與Q3展望皆不俗，台股一週以來，加權股價指數周漲0.6%，昨（15）日收在14550.62點。法人指出，雖然上市櫃公司累積前6月營收年增11%，但礙於美股拖累，且7月中下旬事件多，包括美國科技股財報周、FOMC會議及公布Q2 GDP，建議投資人操作台股宜保守觀望。

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永豐投顧指出，在美股部分，雖然7月14公布的CPI再創新高來到9.1%，但原物料價格在7月已出現回落，另外市場預期7月27日FOMC會議可能由原先息3碼直上4碼，但在Fed 鷹派官員淡化升息4碼可能性後，市場回歸理性，美股並未再破前低，也帶動台股止跌回穩。

永豐投顧表示，近期原油及原物料價格已出現回落趨勢下，市場預期下月通膨將降溫，美股以小跌輕輕帶過，不過7月中下旬美股仍有利空有待測試，美股超級企業起跑，在高通膨及美元大幅升值情況下，市場需求及匯損成為財報焦點，加上之前英特爾示警PC市場走弱，三星暫停供應鏈拉貨由7月延至8月，科技股是否再修正一輪有待觀察。

另外，越來越多投行預測美國經濟將陷入衰退，由於美國Q1 GDP衰退1.6%，Q2是否為負值，落實了經濟衰退疑雲，有待觀察，由於過去在經濟衰退期間，美股跌幅多在3成左右，以目前標普500指數高低點跌幅達24.5%而言，看空投行認為尚有修正空間。

台股部分，上市櫃公司累積前6月營收年增11%，其實營運績效頗佳，只是礙於美股拖累，股價嚴重修正，預期國安基金在利空環繞下，以守勢為主，萬四為護盤重要關卡，展望7月最後一週美國科技股公布財報，後續展望是否下修仍待觀察，加上7月27、28日分別為美國FOMC會議召開及公布2Q GDP，故預期新一周投資人得採觀望態度，預期指數空間為14000到14900點。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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