國安基金護萬四！7月中下旬事件多　操作台股宜保守觀望

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永豐投顧表示，近期原油及原物料價格已出現回落趨勢下，市場預期下月通膨將降溫，美股以小跌輕輕帶過，不過7月中下旬美股仍有利空有待測試，美股超級企業起跑，在高通膨及美元大幅升值情況下，市場需求及匯損成為財報焦點，加上之前英特爾示警PC市場走弱，三星暫停供應鏈拉貨由7月延至8月，科技股是否再修正一輪有待觀察。
另外，越來越多投行預測美國經濟將陷入衰退，由於美國Q1 GDP衰退1.6%，Q2是否為負值，落實了經濟衰退疑雲，有待觀察，由於過去在經濟衰退期間，美股跌幅多在3成左右，以目前標普500指數高低點跌幅達24.5%而言，看空投行認為尚有修正空間。
台股部分，上市櫃公司累積前6月營收年增11%，其實營運績效頗佳，只是礙於美股拖累，股價嚴重修正，預期國安基金在利空環繞下，以守勢為主，萬四為護盤重要關卡，展望7月最後一週美國科技股公布財報，後續展望是否下修仍待觀察，加上7月27、28日分別為美國FOMC會議召開及公布2Q GDP，故預期新一周投資人得採觀望態度，預期指數空間為14000到14900點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。