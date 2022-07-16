Web3.0、元宇宙發展中　看旅遊、觀光、百貨業者怎抓商機

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雄獅集團日前宣布揮軍元宇宙，啟動包含建立Discord社群、發行NFT在內的「宙獅計劃」。座談會上，該計畫核心人物之一的雄獅資訊協理張國威便直接點出雄獅決定轉型的關鍵，「根據數據與趨勢，我們預測全球將迎來下一波典範移轉，未來10年區塊鏈技術、NFT、虛擬貨幣、代幣經濟與新型態會員管理將大幅影響人類社會與商業的運作方式，其中當然也包括旅遊產業。」
張國威進一步指出，因為疫情，很多遠在海外、甚至行動不便的親友無法見面，只能靠網路視訊來聯繫。試想，如果今天他們可以在虛擬空間裡互動，也許是大家都感覺熟悉且溫馨的老家，一所鄉下的四合院，甚至年代背景都可以調整，或許在60年代的咖啡廳裡碰面也不無可能。未來雄獅要在社群裡先「聚眾」，等到充分討論，被大家所認同後再正式展開，這就好比發行NFT，只有先凝聚出共識並創造聲量後，才能產生所謂的價值。
觀光景點薰衣草森林董事長王村煌則說，薰衣草森林擁有廣大的粉絲，或許藉由元宇宙、NFT，可以當作認識粉絲的重要工具。但他也坦言，NFT目前仍處於發展初期，並不穩定，與其求投資獲利，不如先講究「賦能」，讓持有NFT這件事情變得有趣，讓人願意長期持有，而不是一天到晚巴望著它增值、出售，價格一跌就難過。
至於新光三越SKM Park擁有全台首座、也是最大的虛擬實境樂園（占地約300坪），結合沉浸試體驗與VR商品販售的商業模式，頗有幾分元宇宙雛形的味道。座談會上，總經理毛顯國也分享自身經驗，認為企業要導入新科技，最好的辦法就是「借力使力」。像是他們找上宏達電打造虛擬實境樂園，另外，今天如果遇到需要政府資源、法規鬆綁等狀況，最好就用case by case的方式去尋求政府協助，相信會事半功倍。
毛顯國認為Web3.0是企業遲早要走的路，但未必要在當下，尤其後疫情時代，人們的行為模式發生改變，隨著出門次數降低、減少與人接觸，大家會慢慢轉向虛擬通路消費，屆時實體通路流失的客群將會直接衝擊零售業。Web3.0可能會有解方，但現階段相關技術、概念都還太模糊，因此企業目前的首要課題應該是打好基本功，等哪天決定投入，就要一次到位，玩真的。