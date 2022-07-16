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Web3.0、元宇宙發展中　看旅遊、觀光、百貨業者怎抓商機

▲Web3.0、元宇宙仍在發展階段，台灣區塊鏈共享社群平台Potato Media日前舉辦線上產業座談，邀請業者經驗分享。（圖／取自免費圖庫pixabay）
▲Web3.0、元宇宙仍在發展階段，台灣區塊鏈共享社群平台Potato Media日前舉辦線上產業座談，邀請業者經驗分享。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者許家禎／台北報導

2022-07-16 11:29:06

Web3.0仍在發展階段，導致企業投入其中就像瞎子摸象，各有論調，為凝聚產業共識，台灣區塊鏈共享社群平台Potato Media日前舉辦線上產業座談，邀請雄獅旅遊、薰衣草森林、新光三越SKM Park等業者與會，分享各自經驗與看法，希望幫助台灣企業少走一些彎路。

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疫情延燒至今已逾兩年半，隨著人們生活習慣改變，現實與虛擬的界線也越來越模糊，根據PWC最新估計，Web3.0與元宇宙（Metaverse）的擴張將讓2030年的全球經濟產值增加15兆美元，為此，不少台灣企業摩拳擦掌，正想方設法要搶占一席之地。

雄獅集團日前宣布揮軍元宇宙，啟動包含建立Discord社群、發行NFT在內的「宙獅計劃」。座談會上，該計畫核心人物之一的雄獅資訊協理張國威便直接點出雄獅決定轉型的關鍵，「根據數據與趨勢，我們預測全球將迎來下一波典範移轉，未來10年區塊鏈技術、NFT、虛擬貨幣、代幣經濟與新型態會員管理將大幅影響人類社會與商業的運作方式，其中當然也包括旅遊產業。」

張國威進一步指出，因為疫情，很多遠在海外、甚至行動不便的親友無法見面，只能靠網路視訊來聯繫。試想，如果今天他們可以在虛擬空間裡互動，也許是大家都感覺熟悉且溫馨的老家，一所鄉下的四合院，甚至年代背景都可以調整，或許在60年代的咖啡廳裡碰面也不無可能。未來雄獅要在社群裡先「聚眾」，等到充分討論，被大家所認同後再正式展開，這就好比發行NFT，只有先凝聚出共識並創造聲量後，才能產生所謂的價值。

觀光景點薰衣草森林董事長王村煌則說，薰衣草森林擁有廣大的粉絲，或許藉由元宇宙、NFT，可以當作認識粉絲的重要工具。但他也坦言，NFT目前仍處於發展初期，並不穩定，與其求投資獲利，不如先講究「賦能」，讓持有NFT這件事情變得有趣，讓人願意長期持有，而不是一天到晚巴望著它增值、出售，價格一跌就難過。

至於新光三越SKM Park擁有全台首座、也是最大的虛擬實境樂園（占地約300坪），結合沉浸試體驗與VR商品販售的商業模式，頗有幾分元宇宙雛形的味道。座談會上，總經理毛顯國也分享自身經驗，認為企業要導入新科技，最好的辦法就是「借力使力」。像是他們找上宏達電打造虛擬實境樂園，另外，今天如果遇到需要政府資源、法規鬆綁等狀況，最好就用case by case的方式去尋求政府協助，相信會事半功倍。

毛顯國認為Web3.0是企業遲早要走的路，但未必要在當下，尤其後疫情時代，人們的行為模式發生改變，隨著出門次數降低、減少與人接觸，大家會慢慢轉向虛擬通路消費，屆時實體通路流失的客群將會直接衝擊零售業。Web3.0可能會有解方，但現階段相關技術、概念都還太模糊，因此企業目前的首要課題應該是打好基本功，等哪天決定投入，就要一次到位，玩真的。

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