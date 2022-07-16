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獨／《原子少年》漫畫幕後大揭秘！Q版少年誕生由來曝光

▲特企漫畫《原子少年STAR formation》八顆行星少年受到粉絲熱烈歡迎。（圖／漫畫星提供）
▲特企漫畫《原子少年STAR formation》八顆行星少年受到粉絲熱烈歡迎。（圖／漫畫星提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-16 12:30:00

男團選秀節目《原子少年》自開播即引爆話題，隨著總決賽進入白熱化階段，少年們人氣更是炙手可熱。同為出品人的遊戲橘子集團，在「漫畫星」平台獨家製作《原子少年》漫畫版特別企畫《原子少年STAR formation》，雖然與電視節目是截然不同的呈現形式，同樣獲得粉絲及讀者的熱情支持。《NOWnews今日新聞》獨家揭秘這個漫畫特企的製作祕辛，粉絲們趕緊看過來。

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由於疫情的關係，《原子少年Atom Boyz》節目錄製過程一波三折，後續在確定錄製及播出時程後，給予漫畫特企的籌備時間已是十分緊迫。「漫畫星」表示，要籌備一部漫畫最少需要三個月的前置作業期，因此在年初要尋找《原子少年》特企漫畫的漫畫家可謂是「超級任務」，加上專職漫畫家幾乎都已安排今年的工作行程，如果要求漫畫家臨時空出近半年的檔期來繪製漫畫，其實非常強人所難。

▲「漫畫星」平台獨家製作《原子少年》漫畫版特別企畫《原子少年STAR formation》。（圖／翻攝自漫畫星）
▲「漫畫星」平台獨家製作《原子少年》漫畫版特別企畫《原子少年STAR formation》。（圖／翻攝自漫畫星）
加上這次的特別企畫，希望可以畫出Q版、可愛、帥氣又惹人喜歡，但又貼近各種星球設定的八位少年，要從擅長可愛畫風的創作者中尋找剛好有檔期的作家，「漫畫星」坦言過程中碰了不少釘子，歷經多位漫畫家的婉拒，正當漫畫編輯們一籌莫展時，屢獲漫畫比賽大獎的漫畫家「玖歲」表示對此合作案有興趣，編輯部也立刻與漫畫家溝通細節，終於順利展開這次的合作，玖歲也為此企畫排除萬難，緊鑼密鼓的投入《原子少年STAR formation》的製作。

繪製初期，因為少年們尚未進棚錄影，漫畫家只能先盡量蒐集所有關於少年的自我介紹和花絮影片作為素材參考，但編輯部認為，如果只依靠已經曝光的節目花絮影片，會與一般觀眾從螢幕上接受到的資訊無異，希望能帶給讀者更多有趣的內容。於是在節目方的安排下，漫畫家與編輯親自到節目攝影棚進行取材。

一方面直擊少年在後台準備上場、團員之間的互動氛圍，也採訪了節目的後訪導演南欣，透過她分享在幕後採訪時，接觸每一位少年的過程，甚至是漏網鏡頭、少年私下的真性情等等，讓漫畫家和編輯在這次取材中，得到很多珍貴的情報，激盪出更多的想法和劇情設計，並進行更深入的討論。

▲特企漫畫《原子少年STAR formation》畫出Q版且貼近各種星球設定的八位少年。（圖／漫畫星提供）
▲特企漫畫《原子少年STAR formation》畫出Q版且貼近各種星球設定的八位少年。（圖／漫畫星提供）
目前已公開的漫畫內容呈現了少年們從初相見的生澀、準備錄音、拍攝宣傳照及初次登台的緊張忐忑，還有疫情擴散對少年們的影響、初登場的心情轉折，到後來經典舞台的精彩公演，漫畫中的八位少年也隨著選秀節目一路走來，互相扶持成為彼此最知心的夥伴和後援。 

由於《原子少年STAR formation》八顆行星少年受到粉絲熱烈歡迎，漫畫星也趁勢推出週邊，將漫畫中少年的形象製作成可愛的貼圖表情包、beanfun!主題包、造型眼罩及應援扇等，配合《原子少年》直播及漫畫星相關活動，免費發送給讀者及粉絲。 

▲「漫畫星」特製原子少年應援扇和眼罩，請少年親筆簽名後，以活動方式贈送給喜歡《原子少年Atom Boyz—STAR formation》的讀者。（圖／漫畫星提供）
▲「漫畫星」特製原子少年應援扇和眼罩，請少年親筆簽名後，以活動方式贈送給喜歡《原子少年Atom Boyz—STAR formation》的讀者。（圖／漫畫星提供）
《原子少年STAR formation》特企漫畫目前採周更形式，每周五上午11點準時上架，預計連載12話。在短篇特企漫畫結束後，預計銜接短篇小說和長篇小說、長篇漫畫的上檔，讓喜愛少年們的粉絲從今年到明年都能在「文學星」和「漫畫星」上，持續不間斷地看到各種不同面貌的《原子少年》。

🟡哪裡看《原子少年STAR formation》？
★beanfun!APP
https://bean.fun/QLJdw
★漫畫星網頁版
https://comics.beanfun.com/70

▲beanfun!獨家限量原子少年主題包和免費表情貼圖，深獲粉絲喜愛。（圖／漫畫星提供）
▲beanfun!獨家限量原子少年主題包和免費表情貼圖，深獲粉絲喜愛。（圖／漫畫星提供）

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