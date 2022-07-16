獨／《原子少年》漫畫幕後大揭秘！Q版少年誕生由來曝光

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加上這次的特別企畫，希望可以畫出Q版、可愛、帥氣又惹人喜歡，但又貼近各種星球設定的八位少年，要從擅長可愛畫風的創作者中尋找剛好有檔期的作家，「漫畫星」坦言過程中碰了不少釘子，歷經多位漫畫家的婉拒，正當漫畫編輯們一籌莫展時，屢獲漫畫比賽大獎的漫畫家「玖歲」表示對此合作案有興趣，編輯部也立刻與漫畫家溝通細節，終於順利展開這次的合作，玖歲也為此企畫排除萬難，緊鑼密鼓的投入《原子少年STAR formation》的製作。
繪製初期，因為少年們尚未進棚錄影，漫畫家只能先盡量蒐集所有關於少年的自我介紹和花絮影片作為素材參考，但編輯部認為，如果只依靠已經曝光的節目花絮影片，會與一般觀眾從螢幕上接受到的資訊無異，希望能帶給讀者更多有趣的內容。於是在節目方的安排下，漫畫家與編輯親自到節目攝影棚進行取材。
一方面直擊少年在後台準備上場、團員之間的互動氛圍，也採訪了節目的後訪導演南欣，透過她分享在幕後採訪時，接觸每一位少年的過程，甚至是漏網鏡頭、少年私下的真性情等等，讓漫畫家和編輯在這次取材中，得到很多珍貴的情報，激盪出更多的想法和劇情設計，並進行更深入的討論。
目前已公開的漫畫內容呈現了少年們從初相見的生澀、準備錄音、拍攝宣傳照及初次登台的緊張忐忑，還有疫情擴散對少年們的影響、初登場的心情轉折，到後來經典舞台的精彩公演，漫畫中的八位少年也隨著選秀節目一路走來，互相扶持成為彼此最知心的夥伴和後援。
由於《原子少年STAR formation》八顆行星少年受到粉絲熱烈歡迎，漫畫星也趁勢推出週邊，將漫畫中少年的形象製作成可愛的貼圖表情包、beanfun!主題包、造型眼罩及應援扇等，配合《原子少年》直播及漫畫星相關活動，免費發送給讀者及粉絲。
《原子少年STAR formation》特企漫畫目前採周更形式，每周五上午11點準時上架，預計連載12話。在短篇特企漫畫結束後，預計銜接短篇小說和長篇小說、長篇漫畫的上檔，讓喜愛少年們的粉絲從今年到明年都能在「文學星」和「漫畫星」上，持續不間斷地看到各種不同面貌的《原子少年》。
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