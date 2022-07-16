賈永婕被老母指責不孝　發長文駁斥「槓上舅舅、舅媽」

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出庭時，羅宗仁夫妻拿出當時被賈永騏質疑、為求自保而錄下和姊姊的對話錄音抗辯，其中羅男告訴姊姊：「他們就不太諒解我，所以搞得我也裡外不是人啦！你就把它改回賈永騏、賈永婕好了，要不要？」羅女回說：「說實在我也真不想改耶！他們也沒照顧我為什麼要給他們啊？他們在何方我也不知道，他也不來看我，我也不知道」。
羅老太太還問，為什麼賈永騏、賈永婕要當她的受益人，「他們從來沒看過我啊！你看哪有來過啊！把他們就教養好好的人模人樣的，一個賈永婕一個賈永騏，賈永婕還開婚紗店...這是我的保單，拿回來的錢我們自己花用，管他們去的，他們有什麼權利跟義務要接受我的東西，連看都不看都沒有蹤影」。
檢察官勘驗錄音對話後，認為羅老太太將壽險保單解約是出於自由意志，調閱羅女到富邦人壽解約時的畫面，發現她和陪同前往的羅宗仁太太有說有笑，對櫃檯小姐提出疑問也能從容對答，得知解約恐有300萬元損失時還猶豫、致電給弟弟，難以認定羅女當下心智缺陷以致辯識能力不足，全案為民事糾紛，將羅宗仁和太太為不起訴處分。
對於被母親指責不孝，賈永婕在臉書表示，據她所知，媽媽和弟弟並未收到不起訴處分書，指媽媽在5年前已經由醫院醫生診斷，確認給予失智症證明，並喪失認知及判斷能力，判定無法財產自理，「這也是舅舅、舅媽均明確知道的事實」，沒想到，舅媽卻帶著媽媽到保險公司解除7張即將到期的高收益投資保單，再把解約款項換成美金匯往舅舅國外戶頭，購置房產，「行徑非常可疑，不合情理，嚴重侵害我母親的權益」。
賈永婕說，弟弟第一時間和她帶著媽媽去報案，清查母親名下財產後，發現舅舅、舅媽意圖變賣母親名下房產，且媽媽完全不知道自己的財產減少，「名下戶頭幾乎完全清空」，她與弟弟立刻委託美國律師跨海提出訴訟，緊急讓相關金流不予成交，「雖然這筆現金已匯回，但是目前還有數百萬現金流向不明，遭到侵佔，現在正在訴訟處理」。
至於媽媽指控不孝的錄音檔，賈永婕澄清：「很遺憾的是我母親失智了，在此狀態下，她很容易受到旁人引導，重複旁人對話。舅舅、舅媽引導母親說出我們不孝對話的錄音，甚至引導錄音同意借款於舅舅買房。到底是什麼樣的意圖要在對話中刻意錄音，有沒有經過剪接，無從得知。一直以來父母親的生活費用、購屋、和弟弟出國的學費都有我大力支應，目前媽媽是由我們姊弟在照顧，並沒有什麼不理會，不孝的狀況。」
賈永婕強調身為她的女兒，會和弟弟盡到責任，保護媽媽的財產，追究舅舅和舅媽的法律責任，並追回媽媽其他財損，文末，她嚴正呼籲：「在這邊也請社會大眾還有法律重視失智老人的權益。」（編輯：楊穎軒）