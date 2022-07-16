禁止武裝海地幫派　安理會通過決議

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由美國和墨西哥提出的決議案獲得一致通過。決議案呼籲聯合國成員禁止轉交小型軍火、輕型武器和彈藥給海地「非屬國家行為體」，以及議案通過後90天內對海地幫派首腦祭出個人制裁。
中國駐聯合國大使張軍稱這項決議案是對海地幫派的一個「警告」，是朝「正確方向的一步」。
不過安理會的決議並未提及中方要求，讓聯合國探究由區域內國家派遣警察支援海地安全部隊的可能性，而是要求聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）和其他區域內國家一同研究強化海地安全的方案，於10月15日提交報告。
此外，安理會也將聯合國駐海地綜合辦公室（BINUH）的委任期限延長至2023年。
法新社認為中國近年來在聯合國的海地議題發揮日益重要的作用，主要是因為海地承認台灣。不過北京否認其立場和台灣議題有關。
赤貧與暴力猖獗導致許多海地人逃往鄰國多明尼加或美國。海地居民今天告訴法新社，對聯合國任何有意改變情勢的舉措都感到悲觀。
太子港的法學院學生杜西培（Fleurant Duceppe）說：「幫派成倍增加，不安全感和武器販運也是。聯合國駐海地綜合辦公室的任務根本失敗。」（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110716