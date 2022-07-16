暑假來台中旅遊住宿　享優惠最好康

國內疫情趨緩，暑假旅遊旺季，台中各景點及商圈遊客紛紛湧現，台中市政府觀光旅遊局表示，適逢(15)日交通部觀光局悠遊國旅補助展開，搭配觀旅局推出的各項獎勵方案，除台北國際夏季旅展台中館現場優惠強強滾，台中市各旅宿業者也紛紛推出各式獨家專案，將優惠加碼、折扣放大。

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觀旅局表示，台中萬楓酒店推出快閃早鳥專案，使用悠遊國旅補助，加碼送1300元的「住房抵用金」；台中日月千禧酒店加碼贈1100元住宿、餐飲折價券，完成臉書任務，再抽價值2萬3000元雙人住宿券；星享道酒店只要699元即可入住，送早餐、夜市小吃券，每房加贈最高500元折價券；鼎隆國際商旅則不限房型續住跨週五或週六，另加碼補助800元；皇凱賓館只要現場或電話訂房並使用悠遊國旅補助1300元，大方讓民眾小型雙人房住2晚。

此外，台中福華大飯店推出超優惠價格的「FUN 暑假」及「科博探險趣」住房專案，「FUN 暑假」專案平日2人成行2799元起，加贈200元抵用券、「科博探險趣住房專案」4人成行4688元起加送國立自然科學博物館門票；台中長榮桂冠酒店住房送德國知名Hape玩具，學生再享長榮咖啡廳自助百匯8折優惠，而平日使用悠遊國旅補助入住久窩行旅雅致客房，享免費升等成豪華客房；背包41青年旅館，住房加碼贈送限量精美小禮物；想窩11餐旅館住宿享用午晚餐再贈哈根達斯冰淇淋。

觀旅局說，今年度推出「GO！享住台中」千元住宿抵用券抽獎，活動搭配逾百家安心旅宿，讓民眾認識更多台中特色主題旅宿，不論是暑假 Fun 心玩、親子友善、精選平價、山海屯都等，都能依主題遊覽各區店家獨家優惠。也呼籲手中仍持有「GO！享住台中」千元住宿抵用券的幸運兒，8月底前搭配中央悠遊國旅補助，即可享有全國最高優惠2300元折扣，歡迎大小家庭至台中住宿旅遊樂玩一夏，優惠享最多。