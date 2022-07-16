柯志恩確診前剛拜過廟　陳其邁今再拔藍樁腳？

跑廟行程不停歇，繼國民黨高雄市長參選人柯志恩在7月6日前往大港埔鼓壽宮參香後，高雄市長陳其邁今（16）早也前往大港埔鼓壽宮參香，受到立場偏藍的廟方主委蔡瑞彬熱烈歡迎，現場甚至還高喊起「凍蒜」，廟方到底挺柯挺邁？在這場參香也感覺出陳其邁的拔樁意味濃厚。
陳其邁今日上午前往大港埔鼓壽宮參香，陳其邁說，他就是隔壁新興國小畢業，來這裡就像回自己家，這裡是成長的地方，包括現場出席的鼓壽宮董事也是陳其邁的國小同學，蔡瑞濱主委則與陳其邁同一年獲選為新興國小傑出校友，陳其邁並肯定蔡瑞彬主委熱心地方事務，對地方的投入。
今天這場參香活動除了有議員郭建盟、黃文益及議員參選人湯詠瑜外，現場也湧進前金、新興及部分苓雅區超過40多位里長出席陪同，拚氣勢；蔡瑞彬主委則在參香禱文中提到，期許「陳其邁市長用決心、魄力帶領市府團隊，絕對得到高雄市民的支持跟肯定」參拜完畢，更帶領現場所有里長連呼「凍蒜！」，場面熱絡。
陳其邁這場參香活動拚場面、拚氣勢，不過柯志恩在確診前的7月6日，遷戶籍的第一天就到大港埔鼓壽宮參香，當時柯志恩說她跟媽祖農曆同一天生日，蔡瑞彬也熱情邀約他和台南市長參選人謝龍介一起參加10月的府城會香活動，柯志恩還說要和謝龍介組成謝恩連線，如今廟方在陳其邁參香時喊凍蒜，到底是挺柯挺邁？還是由柯轉向挺邁？值得玩味。