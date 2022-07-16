中市民搭公車全國最便宜　綁卡突破149萬人

台中市政府實施「雙十公車」政策，刷卡搭公車10公里內免費，超過10公里不管搭到多遠，車資最多也只收10元。市府交通局統計，雖受疫情影響，但綁卡人數逆勢成長，截至今年7月4日止，市民限定乘車優惠綁卡人數已超過149萬人。

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交通局表示，「雙十公車」去年元旦起推出「市民限定」雙十乘車優惠，讓民眾「10元坐到飽」。交通局統計，市民、非市民搭乘比例約為總運量的80%及20%。公共運輸及捷運工程處根據刷卡資料分析市民搭乘比例，以學生(6-24歲)搭乘比例最高，約占52%，其次為青壯年(25-64歲)約29%，65歲以上高齡者約占19%；以搭乘公車路線觀察，學生族群搭乘比例較高的路線分別為165、219及279路等公車，是為居住於清水、石岡、新社較偏遠聚落學生量身打造的路線，學生使用率高。

此外，高齡者搭乘比例較高的路線為821、252及218路等公車，其中252是東勢到大雪山森林遊樂區，長者搭公車享受森林浴的熱門路線；218服務串聯豐原、神岡的豐洲路，到豐原市區購物、就醫或者到神岡區公所洽公都很方便；821強化和平區長者至東勢日常就醫、採購接駁，而這些路線都有經過東勢或豐原等轉運節點，可轉乘到市區大醫院就醫、訪友，讓長者出門不必勞煩子女接送。

交通局長葉昭甫表示，考量整體大眾運輸發展均衡與市府資源更有效運用，滾動式檢討公車乘車優惠政策，110年1月1日推出「市民限定」新政策，調整雙十公車政策優惠對象為市民、在台中市就學的學生及市民的新住民配偶；非市民如持電子票證搭乘公車，全票享5元優惠，亦即非市民全票上車僅扣15元，台中公車票價友善又實惠。

另外，

今年

7

月

1

日起，市區

6