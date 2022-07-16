直播／夏日召橘令Day3 《天堂M》旗幟戰菁英賽大亂鬥
熱鬧非凡的「橘子嘉年華 夏日召橘令」進入第3天，繼昨晚「大橘擂台」請來《原子少年》助陣，讓少年們挑戰遊戲《新龍之谷》、《CSO絕對武力》，今晚8點則是《天堂M》旗幟戰菁英賽第六季，來賓有小屁、令狐沖爺爺，在遊戲橘子粉專及各遊戲官方粉專精彩開播。
「大橘擂台」今（16）晚8點準時推出「旗幟戰菁英賽第六季」．由令狐沖爺爺及小屁擔任賽評，此次第六季比賽，是首次全競賽玩家採官方機體英雄大亂鬥模式。獲勝血盟將獲得官方專屬榮譽「台版專屬血盟盟徽」，由獲勝四大血盟提供盟徽意象，官方將特別與原廠溝通設計，於台版所有血盟進行使用。
而玩家最關注的觀看獎勵，若同上人數達2萬5000人，全服發放「神秘的變身抽卡包(嘉年華)」*1、「神秘的魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1。直播期間不定時派發「高級變身抽卡包(嘉年華)」*1、「高級魔法娃娃抽卡包(嘉年華)」*1。
這個夏天不怕無聊了，揪你來GAMA FUN好玩、好看的橘子嘉年華發出【夏日召橘令】搶先登入，等你來把超值豪禮帶回家，快上「橘子嘉年華夏日召橘令」官網逛逛：https://bean.fun/gVuzA