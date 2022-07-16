吳慷仁重點部位「肉色一片」超害羞！柯佳嬿首獻「女吻」
萬眾矚目的Netflix台劇《媽，別鬧了！》15日正式上線，在爆笑的劇情當中，探討婚姻與母女關係，預告中也曝光由吳慷仁飾的天菜學長，在劇中展現好身材外，還有飾演陳若敏（小敏）的柯佳嬿與小8（趙逸嵐）的吻戲，並透露這是第一次和女生拍吻戲，還把對方親到嘴破，開玩笑的說「我覺得我可以」，顯現演員之間的好感情。
愛情喜劇《媽，別鬧了！》中，吳慷仁化身調教系學長，和賈靜雯上演閨房情趣18招，在14日釋出的花絮影片中，吳慷仁不僅秀出好身材，更曝光不少精彩的幕後笑料，甚至還有一幕床戲上半身雙手被綁在床頭畫面，讓吳慷仁不禁嘆：「大尺度！」與賈靜雯的「特殊癖好」互動也引人遐想，導演李俊宏更封吳慷仁為「天生的調教師」。
賈靜雯在劇中是40歲的單身大女兒如蓉，一肩扛下照顧家人的重擔，還有被媽媽嫌嫁不出去的壓力，直到遇上暗戀多年的學長，小說般的劇情就此上演；學長舉手頭足都散發性感，讓她小鹿亂撞，而另一大看點則是吳慷仁為戲「全裸上陣」，重點部位還在正片時打上馬賽克，但仍看得到「肉色一片」的露骨畫面，實在讓人臉紅心跳，不少網友直呼：「已經忘記原來吳慷仁是帥哥了」、「原來寶寶除了當媽媽桑還可以跳猛男秀」、「吳慷仁的身體彈性好大。」
不僅如此，柯佳燕也為戲獻上首次的「女女吻」，她在16日凌晨轉發網友標記《媽，別鬧了！》相關動態，除了劇中和小查（林柏宏飾演）的互動可說是尺度大開外，柯佳嬿也首次挑戰和女生拍吻戲，笑說：「第一次跟女生拍吻戲，就把小8親到嘴破，我覺得我可以，欸不是，我覺得很抱歉。」《媽，別鬧了！》從預告到正式上片都引起觀眾熱烈討論。