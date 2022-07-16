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邊境又鬆綁！出國首選不是衝日本　現在流行飛「這裡」

▲邊境又鬆綁，距離民眾出國玩的日子更近一步，五福旅遊透露近期最夯的出國首選是泰國。（圖／五福旅遊提供）
▲邊境又鬆綁，距離民眾出國玩的日子更近一步，五福旅遊透露近期最夯的出國首選是泰國。（圖／五福旅遊提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-16 17:27:00

隨著國內外的旅遊規範逐步放寬，台灣目前入境居家檢疫天數是3+4，前（14）日起更開放國人返台入境免PCR，邊境再鬆綁一步，距離民眾出國玩的日子又更近一步。五福旅遊揭露，近期最夯的出國首選是泰國；雄獅旅遊旗下品牌「旅天下」參展台北國際夏季旅展，推出眾多國外旅遊商品，讓有興趣的旅客先卡位，待開放團體旅遊就能第一時間收到開賣資訊。

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五福旅遊指出，對台灣民眾來說，近期最夯的出國首選是泰國。因應這個市場趨勢，特別針對不同客群規劃多種團體行程。對於熱愛逛街購物的快閃族來說，傾向4日不長不短的曼谷行，全神貫注在第一大城市吃好買好。

第二種客群則是奢華漫活為主，針對親子及重視品質的心靈客，在旅遊天數設定上以5日為主，住宿安排皆以五星度假村為首選，行程中會搭乘昭披耶公主號遊輪夜遊湄南河，欣賞沿岸鄭王廟、大皇宮、拉瑪八世大橋等景點

鎖定愛玩水的年輕族群，開發新的旅遊景點「美珊瑚島」（Samae San Marina），是位在芭達雅下方的海域，近期才對外開放，可近距離與小丑魚共游，新秘境解鎖將成為另一個高CP值的地點選擇。五福旅遊提到，在自由行及小團體出遊部份，大部份消費者計劃今年底去泰國旅遊的主要目的，前三名分別是打高爾夫球、潛水及舉行婚禮。

▲「美珊瑚島」位在芭達雅下方的海域，近期才對外開放。（圖／五福旅遊提供）
▲「美珊瑚島」位在芭達雅下方的海域，近期才對外開放。（圖／五福旅遊提供）
台北國際夏季旅展即起至18日在世貿一館舉行，雄獅集團旗下品牌「旅天下」今年以「真世界 真旅行」為主題參展，國外旅遊商品推出日本、韓國、泰國、歐洲、美國、紐澳等國家，讓有興趣的旅客先留下資料卡位，待開放團體旅遊就能在第一時間收到開賣資訊。

「旅天下」指出，隨著國際間旅遊限制逐漸鬆綁，自由行商品詢問度明顯提升，旅展推出「首爾自由行5日」，每人最低2萬2499元起，報名送首爾一日遊；「曼谷自由行」最低價每人1萬5913元起，「胡志明市機加酒自由行」每人1萬787元起，可深度走訪粉紅教堂、咖啡公寓等特色景點。

▲隨著國際間旅遊限制逐漸鬆綁，自由行商品詢問度明顯提升。（圖／雄獅旅遊提供）
▲隨著國際間旅遊限制逐漸鬆綁，自由行商品詢問度明顯提升。（圖／雄獅旅遊提供）

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