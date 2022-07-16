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雙城論壇登場前夕　中國媒體評論稱：海峽和平之舟

▲雙城論壇將在19日登場。在舉辦前夕，陸媒一則投書稱雙城論壇是「漂蕩在海峽的和平之舟」。圖為2021年之資料照。（圖／記者丁上程攝，2021.12.01）
▲雙城論壇將在19日登場。在舉辦前夕，陸媒一則投書稱雙城論壇是「漂蕩在海峽的和平之舟」。圖為2021年之資料照。（圖／記者丁上程攝，2021.12.01）

中央社

2022-07-16 14:05:45

（中央社記者吳柏緯上海16日電）雙城論壇將在19日登場。在舉辦前夕，陸媒一則投書稱雙城論壇是「漂蕩在海峽的和平之舟」，雖無法改變兩岸關係嚴峻的現狀，卻承載著兩岸要和平、要發展、要交流的希望。

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2022年的台北上海城市論壇將於19日舉行，在上海與台北分別設立會場，採用視訊方式召開。

在論壇登場前夕，陸媒中國台灣網以「雙城論壇，漂浮在海峽的和平之舟」為題刊發一則投書，作者在文中指出，雙城論壇是兩岸交流中的經典節目，是觀察兩岸關係，特別是台灣政治現狀的風向標，台灣許多人更是把它作為大陸對台政策的信號。

文章說，隨著兩岸關係的不斷走低，每年的雙城論壇都在各種嘈雜聲中舉辦，大陸在網友的反對聲中，藉由雙城論壇向台灣人民展現善意；「民進黨當局」在獨派的聲討中，仍同意台北維持與上海交流，也是想維護住兩岸關係的最後底線。

文章表示，雙城論壇可以說是「漂蕩在海峽的一葉和平之舟，它無法改變兩岸關係嚴峻的現狀，卻承載著兩岸要和平、要發展、要交流的希望。」

文中也提到，今年適逢台灣的「選舉年」，藍綠政黨都不希望台北市長柯文哲把雙城論壇辦下去。年初，台北市議會審議雙城論壇預算時，藍綠一致給雙城論壇設了「但書」，規定了「沒有大陸艦、機繞島」的前置條件。「他們都害怕柯文哲在兩岸關係上展現出的務實靈活在政治上加了分，為柯文哲年底卸任市長後奔大位之路造了勢，搶了他們的選票。」

文末強調，台灣反對辦雙城論壇的各色政治力量，還是要跳出「從台灣看天下」小圈子思維。雙城論壇雖然只是上海、台北的城市交流，它不談政治，卻是兩岸關係這個大政治的晴雨表，「只要你還盼望著兩岸和平，你就有責任小心地維護著它，不能讓它翻了。」（編輯：周慧盈）1110716

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