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工業局助攻台廠　布局全球低軌衛星商機

▲2020年起工業局配合行政院規劃，推動Beyond 5G低軌衛星地面設備產業發展，希望導引國內產業轉型朝向具高附加價值之系統整合。（圖／擷取自網路）
▲2020年起工業局配合行政院規劃，推動Beyond 5G低軌衛星地面設備產業發展，希望導引國內產業轉型朝向具高附加價值之系統整合。（圖／擷取自網路）

記者許家禎／台北報導

2022-07-16 14:11:52

2020年起工業局配合行政院規劃，推動Beyond 5G低軌衛星地面設備產業發展，初期以需求較高的家用、車用之消費者市場為目標，中長期再擴展至海事、飛行器等企業商用市場，希望導引國內產業逐漸從元件模組的代工，轉型朝向具高附加價值之系統整合，以建立國產化終端設備系統整合實力，及早布局國際衛星供應鏈。

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全球低軌衛星通訊服務正夯，SpaceX公司5月最新公布星鏈（Starlink）網路服務，全球已累積逾30個國家，突破40萬用戶，相較今（2022）年3月衛星展公布25萬訂戶，大幅成長60%；另一衛星大廠Oneweb，迄今也發射428顆衛星，雖因俄烏戰爭影響發射時程，仍積極協商SpaceX與印度發射衛星，將鎖定企業與政府單位提供商用服務。

而傳統衛星業者，也將加入戰局，美國Viasat除了既有同步軌道衛星之通訊服務，今年起將規劃陸續發射300顆低軌衛星，提升飛機寬頻上網服務；海事衛星商Inmarsat去年同樣宣布，將部署150至175顆低軌衛星，強化海事船隻的通訊服務，全球低軌衛星商用服務，正逐漸展開。

低軌衛星由於距離地面較近（約4-600公里），移動速度快（7.5 km/s），地面終端設備如何與天空高速移動之衛星精準對焦通訊，同時解決都卜勒效應問題，涉及先進的通信射頻與相位陣列天線技術、晶片設計、高頻材料、基頻調變、追星控制等系統整合能力，較以往行動通訊設備，開發技術難度更高。

2021年工業局推出主題式「低軌衛星地面通訊設備開發補助計畫」，鼓勵企業以籌組團隊方式，投入低軌衛星終端設備與關鍵技術開發，補助計畫共計通過5案10家業者，主導公司為昇達科技、穩懋半導體、創未來科技、耀登科技、鐳洋科技，鎖定固定式終端設備、行動車用終端設備、半導體功率元件及地面接收站關鍵元件投入開發，開發迄今已見雛形成果。

今年3月22日至24日，工業局與國家太空中心集結業者，以「Taiwan Space台灣形象館」參與全球最大國際衛星展（SATELLITE 2022），展現台灣研發能量，在地面設備部分，如超高頻段衛星通訊多工器/收發器、車用玻璃平板陣列天線、毫米波天線模組與整合型衛星終端設備，吸引近千位國際客戶及投資人到訪，後續業者反映參展成效豐碩。

低軌衛星可支援偏遠地區、空中及海上等行動網路難以覆蓋之區域，預期未來將有數百萬台至上千萬台終端設備需求，產值至少逾千億元。台灣具有資通訊產業優勢，衛星終端設備與元件供應，將是台灣利基型產品；歷經近2到3年政府與企業共同努力，統計已近40家業者切入SpaceX、Oneweb等多家國際衛星大廠與地面元件供應鏈，預期將吸引更多業者投入。

今年工業局持續規劃主題式研發補助計畫，鼓勵企業依國際營運商需求，聚焦「低軌衛星終端設備系統整合」、「衛星地面設備天線射頻關鍵技術」，投入如技術性更高的海事及飛行器終端設備開發，布局與對應未來衛星終端設備需求，逐步建立產業自主供應鏈。

而工業局預計於7月中旬，公告補助計畫內容，並期待藉由台廠共同合作開發，提升台灣地面設備系統整合能量，加速進軍國際市場，並成為全球有志發展衛星通訊服務的關鍵合作夥伴。


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