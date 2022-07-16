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內幕／綠權力改組！賴系為2024搶中常委　英系拚奪中評會

▲民進黨職將改選，「賴系」搶中常委，積極替副總統賴清德布局2024總統大選。（圖／總統府提供）
▲民進黨職將改選，「賴系」搶中常委，積極替副總統賴清德布局2024總統大選。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-16 14:43:49

民進黨將在明（17）日於台北國際會議中心召開全代會，由於今年適逢地方選舉大年，又有2年一度的中執委、中常委和中評委黨職改選，結果將攸關黨內權力改組，牽動2024年總統大選佈局，因此受到高度重視。據了解，此次黨職改選，各派系席次將維持不變，惟「挺賴派」積極搶進中常會，估至少有1席，替賴清德為2024布局；另英系除有2席中常委外，更將推資深立委管碧玲搶中評會主委，仍是黨內重要力量。

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▲民進黨今（14）日於台北國際會議中心召開全代會，兼任黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌及黨籍地方首長一同上台。（圖／記者陳明安攝影，2021.11.14）
▲民進黨明日將召開全代會，圖為去年全代會。（圖／記者陳明安攝影）
民進黨今年全代會以「團結台灣、顧好未來」為主軸，除了黨職改選以外，率先登場的開幕式將有向黨旗致敬、向防疫與行政團隊致敬等橋段；行政院長蘇貞昌也將針對執政成果進行15分鐘報告。

緊接著，包含台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人林智堅等目前已提名的18位縣市長參選人、現任執政縣市首長將會與蘇貞昌、兼任黨主席的總統蔡英文同台大造勢，象徵年底縣市長選戰正式起跑，盼再次以「綠色執政　品質保證」的招牌，爭取更多台灣人認同。

▲民進黨特別在旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇上下功夫，設計感十足。（圖／民進黨提供）
▲民進黨今年特別在旗手組合、口罩設計與應援拍拍扇等全代會小物上下功夫，設計感十足。（圖／民進黨提供）
開幕式結束後，將依序進行中執委與中評委選舉投開票、中評委互選主任委員、中常委選舉投開票。

根據民進黨黨章規定，全國黨員代表大會將選出30位中執委，30位中執委再互選10人為中常委。也就是說，3席中執委可以選出1席中常委；另中評委則由全國黨員代表大會選出11人。本屆中執委有35人登記，應選30席；中評委有15人登記，應選11席。

民進黨現任中常委的派系勢力，新潮流共有3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼亦有1席。黨內人士分析，2年來派系實力並無明顯增強或削弱，下屆中常委的派系分布應不會有變化。

據派系人士表示，黨內最大派系新潮流的目標就是要維持3席中常委。本屆3席分別為「北流」許淑華、梁文傑及「南流」李昆澤，由於過往新系每屆推人有「慣例」由「北流」及「南流」輪流，並且協商後再共推，因此今年「南流」希望推「挺賴」的林俊憲、潘孟安2席，另1席則由許淑華續任。

不過據了解，潘孟安也可能由「中流」的陳世凱替代，即便如此，挺賴勢力進入黨的權力核心，可謂賴清德欲問鼎2024的墊腳石，不再重演賴陣營於2019年總統初選時勢單力薄的狀況。

另英系2席中常委則擬推蘇治芬替代蔡易餘的席次、而黃承國則續任；正國會2席則規劃由陳茂松續任、原先陳亭妃的席次由林右昌取代。

湧言會部分，預計1席仍由王定宇出線；蘇系1席則規劃由蘇巧慧進入中常會；綠色友誼連線則由何志偉續任。

▲屏東縣長潘孟安說，四大公投就是要捍衛公平正義，大家在1218一定都要投不同意。（圖／台灣基進提供）
▲屏東縣長潘孟安將卸任，此次黨職改選有望進入民進黨權力核心。（圖／資料照）
至於中評會部分，由於本屆英系並未掌握此重要黨紀機器，此次預計捲土重來，推出管碧玲爭取中評委主委一職，惟新系也有意推出賴瑞隆角逐，英系欲維持黨內分量，管碧玲有輸不得的壓力。

另據了解，為了避免黨職選舉過度動員對疫情造成風險，黨中央積極協調，在中常委派系組成結構應不變的情況下，希望中執委能夠以協調方式產生，盼促進黨內和諧，團結面對2022年地方選舉。

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