內幕／綠權力改組！賴系為2024搶中常委　英系拚奪中評會

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緊接著，包含台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人林智堅等目前已提名的18位縣市長參選人、現任執政縣市首長將會與蘇貞昌、兼任黨主席的總統蔡英文同台大造勢，象徵年底縣市長選戰正式起跑，盼再次以「綠色執政 品質保證」的招牌，爭取更多台灣人認同。
開幕式結束後，將依序進行中執委與中評委選舉投開票、中評委互選主任委員、中常委選舉投開票。
根據民進黨黨章規定，全國黨員代表大會將選出30位中執委，30位中執委再互選10人為中常委。也就是說，3席中執委可以選出1席中常委；另中評委則由全國黨員代表大會選出11人。本屆中執委有35人登記，應選30席；中評委有15人登記，應選11席。
民進黨現任中常委的派系勢力，新潮流共有3席、英系2席、正國會2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼亦有1席。黨內人士分析，2年來派系實力並無明顯增強或削弱，下屆中常委的派系分布應不會有變化。
據派系人士表示，黨內最大派系新潮流的目標就是要維持3席中常委。本屆3席分別為「北流」許淑華、梁文傑及「南流」李昆澤，由於過往新系每屆推人有「慣例」由「北流」及「南流」輪流，並且協商後再共推，因此今年「南流」希望推「挺賴」的林俊憲、潘孟安2席，另1席則由許淑華續任。
不過據了解，潘孟安也可能由「中流」的陳世凱替代，即便如此，挺賴勢力進入黨的權力核心，可謂賴清德欲問鼎2024的墊腳石，不再重演賴陣營於2019年總統初選時勢單力薄的狀況。
另英系2席中常委則擬推蘇治芬替代蔡易餘的席次、而黃承國則續任；正國會2席則規劃由陳茂松續任、原先陳亭妃的席次由林右昌取代。
湧言會部分，預計1席仍由王定宇出線；蘇系1席則規劃由蘇巧慧進入中常會；綠色友誼連線則由何志偉續任。
至於中評會部分，由於本屆英系並未掌握此重要黨紀機器，此次預計捲土重來，推出管碧玲爭取中評委主委一職，惟新系也有意推出賴瑞隆角逐，英系欲維持黨內分量，管碧玲有輸不得的壓力。
另據了解，為了避免黨職選舉過度動員對疫情造成風險，黨中央積極協調，在中常委派系組成結構應不變的情況下，希望中執委能夠以協調方式產生，盼促進黨內和諧，團結面對2022年地方選舉。