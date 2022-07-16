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帶納豆嗑美食！依依遭罵「根本沒在怕」　釣本人高EQ回應

▲納豆（右）因腦出血中風，緊急動刀治療，而女友依依（左）一直以來都守在旁照顧。（圖／依依臉書）
▲納豆（右）因腦出血中風，緊急動刀治療，而女友依依（左）一直以來都守在旁照顧。（圖／依依臉書）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-16 16:00:002022-07-16 16:09:08

藝人納豆今年年初突發腦出血中風，動刀休養後終於在5月出院回家，女友依依全程細心照料，才讓納豆逐漸恢復健康。小倆口時常趁著空檔出門散心吃甜點，並PO在臉書分享，不料卻引來酸民怒罵依依沒幫納豆管控飲食，又帶他出門趴趴走，對此，依依也展現高EQ回覆。

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▲小倆口常趁著空檔時間旅遊吃美食。（圖／依依臉書）
▲小倆口常趁著空檔時間旅遊吃美食。（圖／依依臉書）
納豆今年初因腦出血中風住院，引發外界關注，直到5月初才終於出院，而第一時間發現納豆異狀的依依，在黃金時間內將他緊急送醫，直到健康出院始終都沒有離開、一直在身邊照顧，也羨煞眾人直呼「納豆有依依真好」。日前依依帶納豆到宜蘭旅遊散心，在咖啡廳點了一份起司蛋糕享用，甜點照PO網分享後，卻引來酸民怒罵：「拜託，這傢伙到底有沒有在忌口啊？不要整天帶他出去玩，叫他好好復健，也叫他自己好好思考為何40歲身體搞成這樣，說真的，我覺得看到覺得很恐怖，感覺完全沒在怕，天啊！」


▲依依分享納豆大啖美食照片，卻引來酸民怒罵。（圖／翻攝自依依臉書）
▲依依分享納豆大啖美食照片，卻引來酸民怒罵。（圖／翻攝自依依臉書）
這則留言也釣出依依親自回覆表示，納豆現在是採取168的飲食模式，「因為之前住院瘦了15公斤，所以現在醫生說生冷不忌，只要維持正常數值就好，生病已經很辛苦，我自己都做不到忌口，只要能在健康範圍，嚐點甜頭，是沒問題的。」展現高EQ留言。

也有不少網友替依依抱不平，「每個人都有適合自己生活方式、只要是舒服、開心的且不影響他人的狀態下，實在沒有必要用撿到槍的方式關心」、「最噁心的就是你這種拿自己標準套用在別人身上的人」。不過，該名網友也表示，自己也病了一年，有感而發，「感覺他太皮了，都經歷了生死關頭好像還不在意，我的老天。」

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