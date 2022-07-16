「看見台灣永續力量」分享會 唐寶寶暖行見證善循環

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林鳳說，書中記錄唐氏基金會「愛不囉嗦，結唐寶寶愛的擁抱」故事，描述的是唐氏症基金會與創會董事長林正俠，致力促進唐寶寶成長與激發賦能，以及給予家長喘息與支持的宗旨，絕對是台灣永續力量的典範！其它彙整收錄在這本公益書中的，還有陽光關懷協會、罕見疾病基金及勵馨基金會等等。
影響台灣2年多的新冠疫情終於趨緩，林鳳選定15日發表新書。她不以傳統新書對談方式舉辦，為了讓更多人看見台灣永續力量公益書活動，林鳳結合愛心畫創作展示與愛心畫走秀，形成首創的有書有畫有走秀三合一分享會，掀起熱絡迴響，公益書版稅所得將用於偏鄉教育之公益計劃。
「唐寶寶們在疫情趨緩時刻，把今年首次對外的舞蹈演出獻給這場新書分享會，真是太感動了！」林鳳說，唐寶寶在師長細心指導與不斷練習下，載歌載舞自我表現的精彩演出，贏得滿堂喝采。不僅如此，藉由她提供的公益藝術材料包，在老師指導彩繪下，每一幅畫作呈現的都是不一樣樣貌，顯見給他們舞台，他們也能展現無限可能。
林鳳也是愛心無國界聯盟創會會長，多年來致力公益一支筆愛心計劃，在台灣、緬甸、埃及、中國等偏鄉地區，提供免費藝術材料包，推動創意教學、品格教育等等，希望透國際關懷與偏鄉教育，集結主軸理念相同的公益團體，發揮藝文種子量能的蝴蝶效應，用最簡單的圖騰愛心，匯聚向善若水的正向力量，盼使社會更溫暖。