《原子》李哲言讚炎亞綸私下「很香」　藍弟6cm鞋墊上陣

選秀節目《原子少年ATOM BOYZ》繼上月首場粉絲見面演唱會「原力覺醒・行星初現」後，今（16）日晚上再度迎來「繁星齊聚・最後的近距離」見面會，將於晚上7點在「ATT SHOW BOX 大直」登場。稍早李哲言、黃莑茗、呂植宇、唐立杰和藍弟率先接受訪問，雖然《原子少年》即將進入尾聲，不過李哲言也參與製作人詹仁雄的新節目《為你唱情歌》，他今天透露已與歌手炎亞綸、小宇等人住在一起，還不小心爆料炎亞綸有偶像包袱，而藍弟則是自爆幾乎每次都會穿6公分的鞋子上陣演出。 我是廣告 請繼續往下閱讀 「火星」李哲言與「天王星」高有翔正在錄影新節目《為你唱情歌》，召集許多愛創作的朋友，一同激發出音樂火花，從月初到17號，錄影期間大家都住在同一棟民宿，至於是否已擦出愛情上的火花，李哲言今天受訪時坦言還沒有，對於是否遇到理想型，他也四兩撥千金，「我覺得每一位女生都很好」。談到擔任《為你唱情歌》創作經紀人的炎亞綸，李哲言透露對方私下是一位名副其實的暖男，「他都會悉心照料我們，早上起床的時候，還會偷抱我一下，只能說他真的『很香』」。至於是否有怪僻，李哲言也表示炎亞綸無時無刻都維持帥樣，笑說對方很有「偶像包袱」。▲李哲言透露炎亞綸私下面。（圖／記者葉政勳攝）此外，李哲言也預告今晚見面會，大家都會露身材，其中李承隆的尺度最大，而一旁的黃莑茗還被拱露腹肌，他也大方掀起衣服現場「秀一下」。昨天「beanfun！票選活動」結果出爐，藍弟拿下第五名，他表示很感謝大家大力支持，自認每次都會拿出最好的表現，被問到今晚是否也有準備小心機，他自爆每次都有墊鞋墊，整體加鞋底大概6公分左右。▲黃莑茗被拱露腹肌。（圖／記者葉政勳攝）▲藍弟每次表演都有墊鞋墊。（圖／記者葉政勳攝）《原子》呂植宇與佳辰姊進展曝光 自認姊弟戀「先加分」《原子》bf!人氣票選結果出爐！林煥鈞「追過小孩」奪冠《原子》MAX「肌肉養成記」無私放送 公園拉單槓被認出《原子》助陣橘子嘉年華 林佳辰詮釋「女友視角」萌翻