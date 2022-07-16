權值股撐腰、台股周線收紅　唯隱憂仍在需審慎檢視基本面

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安聯投信台股團隊表示，電子類股中，強勢族群以網通為代表，網通類股主要受惠於晶片缺料獲得疏解，累積的訂單密集出貨動能推高相關族群；面臨庫存調整壓力的半導體類股也出現跌深反彈。
在非電部分，安聯投信台股團隊表示，相關族群則是以大型權值及汽車類股的表現較佳；包括金融、塑膠等類股，則是因為面臨總體經濟下行預期壓力與國際原物料價格回檔對類股的壓力相對較大，金融、塑膠等類股跌幅較大。
展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段台股不安因素主要還是聚焦在緊縮的貨幣政策與庫存調整。但實際上，景氣趨勢不安對行情影響可能已超過美國聯準會的政策影響；客觀來看，各家廠商庫存調整仍是當前最關注的重點，因為這中間伴隨的出貨量下滑與價格下跌對於相關供應鏈仍有舉足輕重的影響。
至於在庫存調整觀察上，安聯投信台股團隊表示，在終端需求仍不確定的情形下，實質景氣變動仍將下行，但幸運的是，股價已多有反應，也就是說，市場等待的是終端需求的確認及庫存調整至安全水準的過程。
面對7、8月重要法說陸續登場，安聯投信台股團隊表示，相信多數的法說將提示庫存調整壓力的存在，且個別公司所釋出的訊息內容差異還是很大，所以在庫存開始快速下修、反應對下半年的景氣前景與獲利下修等壓力，仍需審慎檢視基本面。
在資金面，根據證交所統計，15日外資轉為賣超111億元。安聯投信台股團隊表示，觀察近期外資動向並不積極，所以未來仍需審慎觀察。在技術面，團隊表示，近三個交易日的成交量並未有效放大，這說明市場觀望氣氛仍高，在基本面缺乏亮點、等待總體經濟、庫存修正等明確訊號出現前，仍在邊走邊看。