COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

權值股撐腰、台股周線收紅　唯隱憂仍在需審慎檢視基本面

▲法人指出，現階段台股不安因素主要還是聚焦在緊縮的貨幣政策與庫存調整，但幸運的是股價已多有反應，建議投資人在面對下半年景氣前景與獲利下修等壓力下，仍需審慎檢視基本面。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）
▲法人指出，現階段台股不安因素主要還是聚焦在緊縮的貨幣政策與庫存調整，但幸運的是股價已多有反應，建議投資人在面對下半年景氣前景與獲利下修等壓力下，仍需審慎檢視基本面。（圖／記者顏真真攝，NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-07-16 16:53:05

台股昨（15）日終場上漲112.1點，收在14550.62點，重返14500關卡、挑戰月線企圖轉強。周線連二紅，成交量為2289.26億元。法人指出，現階段台股不安因素主要還是聚焦在緊縮的貨幣政策與庫存調整，但幸運的是股價已多有反應，只是目前市場等待的是終端需求的確認，及庫存調整至安全水準的過程，建議投資人在面對下半年景氣前景與獲利下修等壓力下，需審慎檢視基本面。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，受惠於近期權值股展現撐腰的重要角色，大盤近期止跌回穩，除了過去跌幅相對較深的電子股展開反彈走勢外，加上近日登場重要法說所釋出的正向訊息，也成為提振市場信心的關鍵力量。

安聯投信台股團隊表示，電子類股中，強勢族群以網通為代表，網通類股主要受惠於晶片缺料獲得疏解，累積的訂單密集出貨動能推高相關族群；面臨庫存調整壓力的半導體類股也出現跌深反彈。

在非電部分，安聯投信台股團隊表示，相關族群則是以大型權值及汽車類股的表現較佳；包括金融、塑膠等類股，則是因為面臨總體經濟下行預期壓力與國際原物料價格回檔對類股的壓力相對較大，金融、塑膠等類股跌幅較大。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段台股不安因素主要還是聚焦在緊縮的貨幣政策與庫存調整。但實際上，景氣趨勢不安對行情影響可能已超過美國聯準會的政策影響；客觀來看，各家廠商庫存調整仍是當前最關注的重點，因為這中間伴隨的出貨量下滑與價格下跌對於相關供應鏈仍有舉足輕重的影響。

至於在庫存調整觀察上，安聯投信台股團隊表示，在終端需求仍不確定的情形下，實質景氣變動仍將下行，但幸運的是，股價已多有反應，也就是說，市場等待的是終端需求的確認及庫存調整至安全水準的過程。

面對7、8月重要法說陸續登場，安聯投信台股團隊表示，相信多數的法說將提示庫存調整壓力的存在，且個別公司所釋出的訊息內容差異還是很大，所以在庫存開始快速下修、反應對下半年的景氣前景與獲利下修等壓力，仍需審慎檢視基本面。

在資金面，根據證交所統計，15日外資轉為賣超111億元。安聯投信台股團隊表示，觀察近期外資動向並不積極，所以未來仍需審慎觀察。在技術面，團隊表示，近三個交易日的成交量並未有效放大，這說明市場觀望氣氛仍高，在基本面缺乏亮點、等待總體經濟、庫存修正等明確訊號出現前，仍在邊走邊看。


國安基金護萬四！7月中下旬事件多　操作台股宜保守觀望

今日來講股／台積大家擔心過頭？股價「大幅修正」收斂中

不畏三星！台積老神在在　3奈米良率好、明年H1貢獻營收

大立光Q2毛利率止跌回升至55.79%　展望7、8月逐步好轉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

不只會唱跳！誰是《原子少年》的冰塊肌之王？

繼續作答
即時
推薦閱讀